Inflaţia din zona euro a crescut la 2,2% în septembrie, depășind în premieră ţinta de 2% . Ce a spus Christine Lagarde, președinta BCE

Estimarea preliminară publicată miercuri pentru rata anuală a inflaţiei din septembrie a fost în linie cu prognoza de 2,2% a economiştilor chestionaţi de Reuters.

Există un consens între economişti şi traderi că banca centrală va menţine dobânda de politică monetară neschimbată la 2% pentru a treia şedinţă consecutivă, atunci când factorii de decizie se vor reuni la sfârşitul acestei luni.

Analiştii au sugerat că această creştere a inflaţiei susţine ideea că BCE s-a apropiat de finalul ciclului de reducere a dobânzilor.

Francesco Pesole, strateg valutar la ING, a spus că datele de miercuri confirmă „atitudinea prudentă a BCE şi reticenţa pieţelor de a evalua probabilitatea unor noi reduceri”.

Euro a fost stabil, în urcare cu 0,1% faţă de dolar, la 1,175 USD

Factorii de decizie de la Frankfurt au înjumătăţit anterior costurile de împrumut în opt etape, începând din iunie 2024.

Traderii şi-au redus aşteptările privind noi reduceri de dobândă după ce UE a încheiat un acord comercial cu SUA la sfârşitul lui iulie.

Contractele derivate indică o probabilitate de sub 50% pentru o nouă reducere de un sfert de punct procentual până în aceeaşi perioadă a anului viitor, potrivit pieţei swap-urilor.

Preşedinta BCE, Christine Lagarde, a declarat luna trecută jurnaliştilor că „inflaţia este acolo unde ne dorim să fie”.