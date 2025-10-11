Prima pagină » Știri externe » Două avioane britanice au zburat 12 ore alături de SUA şi NATO în apropierea graniţei cu Rusia

Două avioane britanice au zburat 12 ore alături de SUA şi NATO în apropierea graniţei cu Rusia

Marea Britanie a anunţat, sâmbătă, că două avioane ale Forţelor Aeriene Regale au efectuat o misiune de 12 ore alături de forţele SUA şi NATO. Patrularea a vizat graniţa Rusiei, pe fondul incursiunilor recente ale dronelor şi avioanelor ruseşti în spaţiul aerian al NATO.
Două avioane britanice au zburat 12 ore alături de SUA şi NATO în apropierea graniţei cu Rusia
Sursa foto: AP Photo/Vadim Ghirda
Alexandra-Valentina Dumitru
11 oct. 2025, 14:28, Știri externe

„Aceasta a fost o misiune comună importantă cu aliaţii noştri din SUA şi NATO”, a declarat ministrul apărării John Healey.

„Nu numai că aceasta furnizează informaţii valoroase pentru a spori gradul de conştientizare operaţională a forţelor noastre armate, dar transmite şi un mesaj puternic de unitate a NATO către (preşedintele rus Vladimir) Putin şi adversarii noştri”, a adăugat Healey, potrivit Reuters.

Un avion de supraveghere electronică RC-135 Rivet Joint şi un avion de patrulare maritimă P-8A Poseidon au zburat joi din regiunea arctică, trecând peste Belarus şi Ucraina, cu sprijinul unui avion de realimentare KC-135 al Forţelor Aeriene ale SUA.

Marea Britanie a declarat că operaţiunea a urmat incursiunilor în spaţiul aerian al ţărilor NATO, inclusiv Polonia, România şi Estonia.

La începutul acestei luni, liderii Uniunii Europene au susţinut planurile de consolidare a apărării blocului împotriva dronelor ruseşti.

Citește și