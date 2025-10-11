Două avioane britanice au zburat 12 ore alături de SUA şi NATO în apropierea graniţei cu Rusia

„Aceasta a fost o misiune comună importantă cu aliaţii noştri din SUA şi NATO”, a declarat ministrul apărării John Healey.

„Nu numai că aceasta furnizează informaţii valoroase pentru a spori gradul de conştientizare operaţională a forţelor noastre armate, dar transmite şi un mesaj puternic de unitate a NATO către (preşedintele rus Vladimir) Putin şi adversarii noştri”, a adăugat Healey, potrivit Reuters.

Un avion de supraveghere electronică RC-135 Rivet Joint şi un avion de patrulare maritimă P-8A Poseidon au zburat joi din regiunea arctică, trecând peste Belarus şi Ucraina, cu sprijinul unui avion de realimentare KC-135 al Forţelor Aeriene ale SUA.

Marea Britanie a declarat că operaţiunea a urmat incursiunilor în spaţiul aerian al ţărilor NATO, inclusiv Polonia, România şi Estonia.

La începutul acestei luni, liderii Uniunii Europene au susţinut planurile de consolidare a apărării blocului împotriva dronelor ruseşti.