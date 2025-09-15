Prima pagină » Știri externe » Marea Britanie anunță că va trimite avioane de vânătoare în misiunile NATO deasupra Poloniei, după incursiunea dronelor rusești

Avioanele Royal Air Force ale Marii Britanii vor efectua misiuni de apărare aeriană deasupra Poloniei în cadrul unei misiuni NATO, potrivit unui anunț făcut luni de către guvern.
Marea Britanie anunță că va trimite avioane de vânătoare în misiunile NATO deasupra Poloniei, după incursiunea dronelor rusești
15 sept. 2025

Această decizie vine în contextul în care în cursul săptămânii trecute, mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, în cea mai semnificativă încălcare a spațiului aerian NATO până în prezent.

Anunțul a fost făcut de către Ministerul britanic al Apărării, iar decizia prevede că avioanele Typhoon – de la RAF Coningsby din Lincolnshire – se vor alătura forțelor aliate din Danemarca, Franța și Germania pentru a întări apărarea NATO de-a lungul flancului estic, scrie Sky News.

„Comportamentul nesăbuit al Rusiei reprezintă o amenințare directă la adresa securității europene și o încălcare a dreptului internațional, motiv pentru care Regatul Unit va sprijini eforturile NATO de a-și consolida flancul estic prin intermediul operațiunii Eastern Sentry. Aceste avioane (…) sunt esențiale pentru descurajarea agresiunii, securizarea spațiului aerian al NATO și protejarea securității naționale și a aliaților noștri”, a declarat premierul britanic Keir Starmer, potrivit sursei citate.

La câteva zile după incidentul din Polonia, a fost identificată o dronă în spațiul aerian al României în data de 13 septembrie. Avioane F-16 și Eurofighter au decolat pentru monitorizarea situației la granița cu Ucraina, iar ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunțase la acel moment că drona nu a fost doborâtă. În schimb, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus, într-o postare pe X, că o dronă rusească a pătruns aproximativ 10 kilometri în spațiul aerian al României și a zburat timp de aproape 50 de minute în zona NATO. În ambele situații, Rusia a negat acuzațiile care i-au fost aduse.