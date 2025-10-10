Washingtonul acuză Beijingul de concurență neloială în transportul aerian. Administrația Trump propune interzicerea utilizării spaţiului aerian rusesc de către companiile aeriene din China

Administraţia Trump intenţionează să interzică companiilor aeriene din China care utilizează rutele americane să intre în spaţiul aerian rusesc, potrivit India Today. Americanii invocă în acest caz concurenţa neloială spunând că această practică oferă transportatorilor chinezi un avantaj competitiv nedrept.

Departamentul Transporturilor din SUA (DOT) a declarat că măsura îşi propune să „rezolve această problemă”, menţionând că prin continuarea utilizării rutelor ruseşti, companiile aeriene din China beneficiază de timpi de zbor mai scurţi şi costuri mai mici pentru combustibil, în timp ce transportatorilor americani li se interzice să facă acest lucru.

Măsura va provoca o creştere a tensiunilor SUA-China.