Washingtonul acuză Beijingul de concurență neloială în transportul aerian. Administrația Trump propune interzicerea utilizării spaţiului aerian rusesc de către companiile aeriene din China

Washingtonul acuză Beijingul de concurență neloială în transportul aerian. Administrația Trump propune interzicerea utilizării spaţiului aerian rusesc de către companiile aeriene din China

Americanii vor să interzică utilizarea spaţiului aerian rusesc de către avioanele companiilor aeriene din China care se îndreaptă sau vin din SUA.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Bayne Stanley/ZUMA Press Wire
Petru Mazilu
10 oct. 2025, 07:50, Știri externe

Administraţia Trump intenţionează să interzică companiilor aeriene din China care utilizează rutele americane să intre în spaţiul aerian rusesc, potrivit India Today. Americanii invocă în acest caz concurenţa neloială spunând că această practică oferă transportatorilor chinezi un avantaj competitiv nedrept.

Departamentul Transporturilor din SUA (DOT) a declarat că măsura îşi propune să „rezolve această problemă”, menţionând că prin continuarea utilizării rutelor ruseşti, companiile aeriene din China beneficiază de timpi de zbor mai scurţi şi costuri mai mici pentru combustibil, în timp ce transportatorilor americani li se interzice să facă acest lucru.

Măsura va provoca o creştere a tensiunilor SUA-China.