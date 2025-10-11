Drumul estonian „Cizma Saatse”, blocat din cauza creșterii activității rusești în zonă

Poliția și Garda de Frontieră Estoniană au decis vineri seara să blocheze temporar drumul din sud-estul țării care trece pe o porțiune de aproximativ un kilometru prin teritoriul Federației Ruse. Măsura a fost luată din motive de securitate, după ce a fost observată o suplimentare neobișnuită a patrulelor rusești.

Fără opriri pe teritoriul rus

Drumul respectiv trece prin așa-numita „Cizmă Saatse” (Saatse Boot), o fâșie de pământ rusesc de 115 hectare care pătrunde în teritoriul estonian, în apropierea localității numită Värska. Șoferii pot traversa această zonă doar dacă nu opresc vehiculul și nu pun piciorul pe sol, iar grănicerii ruși au dreptul să efectueze patrule și controale.

„Grănicerii ruși patrulează regulat această zonă pentru că este teritoriul lor. De vineri, însă, am remarcat o mișcare vizibil mai intensă decât de obicei. Și am decis să închidem drumul pentru a preveni posibile provocări și incidente, scopul nostru fiind siguranța populației estoniene”, a explicat pentru ERR News Künter Pedoski, șeful poliției de frontieră din sudul țării.

Drumul va fi redeschis când va fi sigur

Potrivit autorităților, înainte să ia decizia de blocare, polițiștii de frontieră au amplasat patrule la ambele capete ale drumului și au discutat cu șoferii, recomandându-le să evite zona: „Deoarece șoseaua trece prin teritoriul rus, oricine o folosește trebuie să fie foarte precaut. În contextul actual, considerăm că traversarea implică un risc mai mare decât de obicei pentru cetățeni”.

Grănicerii estonieni au suplimentat efectivele din regiune și au stabilit o rută ocolitoare prin localitățile Värska, Treski, Matsuri și Sesniki, care îi obligă pe șoferi să ocolească aproximativ 15–20 de kilometri. Nu s-a stabilit pentru ce perioadă va fi închis drumul: „Circulația va fi reluată doar când situația de la graniță se va calma”, a transmis poliția de frontieră.

Drum unic în Europa

„Cizma Saatse” este un caz unic în Europa – un drum estonian care taie de două ori granița rusă: o dată pe o porțiune de 30 de metri, și a doua oară pe circa un kilometru. În timpul verii, grănicerii ruși se confruntă deseori cu turiști care ignoră semnele de avertizare și se opresc pentru a-și face fotografii în Rusia, ceea ce le poate aduce amenzi sau interdicții.