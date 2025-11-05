Propagandist pro-Kremlin, reținut în Estonia

Serviciul estonian KAPO l-a reținut marți pe bloggerul Oleg Besedin, cu suspiciunea de activități non-violente îndreptate împotriva Republicii Estonia și de încălcarea sancțiunilor internaționale, notează European Pravda.

Potrivit procuraturii estoniene, Besedin este suspectat că ar fi cooperat cu persoane care acționează în interesul serviciilor de informații din Rusia, dar și că a participat la operațiuni de influențare a informațiilor din Rusia, încă de la începutul invaziei în Ucraina.

„Amenințările la adresa securității legate de activitățile lui Besedin au fost evidențiate anterior în rapoartele noastre anuale și în declarațiile publice. În prezent, există motive să îl suspectăm pe Besedin de comiterea unei infracțiuni de stat”, a precizat Taavi Narits, director adjunct al Serviciului de Securitate Internă din Estonia.

„Prin influența informațională exercitată de Kremlin, la care Besedin este suspectat că a participat, s-a încercat crearea de oportunități pentru Rusia de a se amesteca în afacerile interne ale Republicii Estonia”, a adăugat Narits.

Besedin este suspectat și că a distribuit în repetate rânduri conținut din canalele media din Rusia, care fac obiectul sancțiunilor, ceea ce este considerat o încălcare a dispozițiilor Uniunii Europene.

„În Estonia, activitățile non-violente îndreptate împotriva Republicii Estonia care prejudiciază independența, suveranitatea sau integritatea teritorială a țării sunt, de asemenea, pedepsite ca infracțiuni de stat. Participarea activă și deliberată la operațiunile de influență ale Rusiei este, de asemenea, pedepsită. Conform avizului de suspiciune, acțiunile lui Oleg Besedin au depășit limitele discuțiilor protejate de Constituție și au devenit activități deliberate în interesul unui stat ostil față de Estonia”, a declarat procurorul general Taavi Pern.

Arestarea lui Besedin a fost anunțată marți de Oleg Ivanov, fost membru al consiliului de administrație al partidului pro-Kremlin Koos. Ivanov a declarat că 20 de ofițeri din Serviciul de Securitate Internă au fost implicați.