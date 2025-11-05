Războiul din Ucraina, ziua 1.351 | Zelenski îl îndeamnă pe Orban să nu mai blocheze aderarea Ucrainei la UE / UE aprobă 1,8 miliarde de euro pentru Ucraina în cadrul unui plan de finanțare pe termen lung

Zelenski îl îndeamnă pe Orban să nu mai blocheze aderarea Ucrainei la UE

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că țara sa a îndemnat Ungaria să înceteze blocarea aderării Kievului la Uniunea Europeană, în contextul în care Bruxelles-ul a susținut avansarea țării devastate de război în etapa următoare, în ciuda îngrijorărilor legate de corupție, scrie AL Jazeera.

Comisia Europeană, ramura executivă a UE, a prezentat marți o serie de rapoarte privind extinderea, evaluând eligibilitatea potențialilor noi membri, inclusiv Ucraina, Serbia și Muntenegru. La prezentarea rapoartelor, comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, a lăudat Ucraina pentru combaterea corupției, dar a avertizat că mai sunt multe de făcut.

UE aprobă 1,8 miliarde de euro pentru Ucraina în cadrul unui plan de finanțare pe termen lung

Consiliul UE a aprobat pe 4 noiembrie a cincea tranșă a finanțării Facilității pentru Ucraina, în valoare de 1,8 miliarde de euro (2,1 miliarde de dolari), inclusiv o parte din banii reținuți în timpul plății anterioare.

„Această sumă reflectă finalizarea cu succes de către Ucraina a nouă etape necesare pentru a cincea plată, precum și o etapă restantă din a patra plată”, se arată în declarația oficială .

Facilitatea pentru Ucraina alocă 50 de miliarde de euro (58 de miliarde de dolari) sub formă de împrumuturi și granturi pentru a sprijini redresarea și modernizarea postbelică a Ucrainei între 2024 și 2027.

Explozie raportată în regiunea Oriol din Rusia. Locuitorii susțin că a fost un atac cu rachete

Locuitorii au declarat că au auzit mai multe explozii în Oriol și au postat imagini ale atacului pe rețelele de socializare, a raportat canalul de știri Telegram Astra citat de The Kyiv Independent.

Evenimentele cheie

Trupele rusești și ucrainene au purtat bătălii în ruinele orașului Pokrovsk , un centru de transport și logistică din estul Ucrainei, armata ucraineană raportând lupte aprige în curs de desfășurare într-o parte a orașului care era esențială pentru logistica frontului Kievului.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că a vizitat trupele care luptă în apropierea orașului estic Dobropillia, unde forțele ucrainene desfășoară o contraofensivă împotriva trupelor ruse.

Rusia a lovit infrastructura energetică și portuară civilă într-un atac masiv cu drone efectuat peste noapte asupra regiunii Odesa din sudul Ucrainei, a declarat guvernatorul regiunii într-o postare pe aplicația de mesagerie Telegram, adăugând că salvatorii au stins incendiile și nu au existat victime.

Ucraina a atacat o rafinărie de petrol din regiunea rusă Nijni Novgorod, la est de Moscova, a anunțat Statul Major General al forțelor armate ale Ucrainei într-un comunicat. Amploarea pagubelor aduse rafinăriei Lukoil din orașul Kstovo, care aprovizionează armata rusă, nu a fost cunoscută imediat.

Președintele rus Vladimir Putin a semnat o lege care permite utilizarea rezerviștilor militari pentru paza rafinăriilor de petrol, după ce atacurile cu drone ucrainene au dus la penurii de combustibil în unele regiuni ale țării.