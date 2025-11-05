Cod roșu pe frontul din Ucraina! Rușii sunt pe cale să obțină cea mai mare victorie din ultimii doi ani. Ce ar însemna căderea orașului Pokrovsk în mâinile Rusiei

Prins într-o mișcare de clește în nord și infiltrată pe flancurile sudice și estice de sute de soldați ruși, orașul Pokrovsk ar putea fi prima localitate ucraineană importantă cucerită de armata rusă după Avdiivka în februarie 2024. Formând o aglomerare urbană cu Myrnohrad, care avea odată o populație de 100.000 de locuitori, Pokrovsk este mai presus de toate un important nod logistic și feroviar care ar putea servi drept rampă de lansare pentru forțele Moscovei în atacurile către regiunea Dnipropetrovsk.

Președintele ucrainean Zelenskyi s-a aflat marți, 4 noiembrie, în zona Pokrovsk, pentru a vizita mai multe unități „care asigură apărarea” orașului, a declarat el pe canalul său Telegram.

„Aceasta este țara noastră, acesta este flancul nostru estic și vom face tot posibilul pentru a ne asigura că rămâne ucrainean”, a spus Zelenski

Armata ucraineană consideră în prezent că armata rusă are aici un dublu avantaj, atât în ceea ce privește numărul, cât și supremația aeriană. Ucraina nu a fost în prezent în măsură să contracareze multitudinea de drone rusești.

„Din cauza dronelor, nu putem aduce apărarea aeriană de linia frontului. Acest echipament scump ar fi distrus. Și noi nu avem suficiente avioane pentru a doborî bombardierele rusești Suchoi”, a declarat un oficial militar ucrainean pentru DW.

În consecință, linia de contact din fața Pokrovskului este foarte lungă. Așa-numita „zonă a morții” se întinde pe o distanță de peste 20 de kilometri. Cea mai mare problemă cu care se confruntă forțele ucrainene este că rușii distrug logistica trupelor ucrainene. Acest lucru îngreunează livrarea muniției și a echipamentului tehnic. Același lucru este valabil și pentru rotația trupelor și evacuarea răniților.

„Logistica funcționează în continuare, dar este foarte riscant. Majoritatea unităților avansează pe jos. Unele trebuie să parcurgă zeci de kilometri pentru a ajunge la pozițiile lor. Ajutoarele umanitare sunt livrate cu ajutorul dronelor”, a declarat un alt ofițer de recunoaștere din Pokrovsk.

Căderea orașului ar lovi puternic defensive ucraineană din zonă

Rușii încercă să se stabilească ferm în oraș pentru a-și organiza logistica acolo. O victorie rusă aici ar fi o evoluție extrem de nefavorabilă pentru Ucraina. Fără Pokrovsk, forțele ucrainene nu ar putea să mențină Myrnohrad.

Pokrovsk ar deveni atunci baza principală a trupelor ruse. Acestea ar avansa către un teren cu clădiri înalte și zone dens construite, unde ar putea fi staționați în siguranță mii de soldați. În același timp, pozițiile piloților de drone ucraineni, precum și pozițiile unităților ucrainene de război electronic și recunoaștere ar trebui mutate în zone împădurite.

„Pierderea Pokrovskului ar fi foarte dureroasă, de aceea sper din tot sufletul să nu se ajungă la asta”, a declarat un ofițer ucrainean pentru presa germană.

„O fortăreață precum Pokrovsk, cu clădiri înalte, teren înalt și mult beton, este de neegalat”, a descris el orașul.

Nu există niciun alt oraș asemănător în regiune. Dacă trupele ucrainene ar pierde Pokrovsk, toate forțele ruse dislocate ar putea avansa spre Kramatorsk, Sloviansk și Druzhkivka. Apărarea acestor orașe ar fi mult mai dificilă, a declarat ofițerul pentru DW.

Bloggerul militar rus Rybar a declarat marți că controlul Moscovei asupra Pokrovsk se extinde treptat, dar „eliberarea ( n.r cucerirea) completă a orașului este încă departe”.