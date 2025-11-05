Mai mult de o treime din producția de gaze a Ucrainei este compromisă

Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene afectează grav producția internă de gaze. Directorul Centrului de Cercetare a Industriei Energetice, Oleksandr Harcenko, a declarat miercuri că țara nu va putea restabili o mare parte din producția de gaze în perioada de toamnă-iarnă, din cauza distrugerii stațiilor de comprimare.

„În opinia mea, nu vom restabili aproximativ 30-40% din producția internă de gaze în timpul sezonului rece, pentru că stațiile de comprimare au fost distruse”, a spus Harcenko, citat de Interfax-Ukraine.

Presiunea din conducte, dificil de menținut

Problema refacerii infrastructurii nu ține doar de bani, ci și de disponibilitatea echipamentelor pe piața internațională. „Fiecare compresor costă între 2,5 și 6 milioane de dolari și sunt necesare zeci de unități. Iar restaurarea completă va dura 15-18 luni”, a explicat oficialul ucrainean.

Distrugerea stațiilor de comprimare afectează presiunea din sistemul național de gaze, o problemă care poate fi compensată doar prin importuri.

Ucraina va ieși din iarnă cu depozitele goale

Harcenko a comentat și declarațiile șefului Naftogaz, Serhii Korețki, privind necesitatea importului a încă 4 miliarde de metri cubi de gaz pentru iarnă: „Cele 4 miliarde de metri cubi înseamnă că Naftogaz joacă precaut, din prudență. Fizic și cantitativ avem suficient gaz, dar există o problemă zilnică cu presiunea în sistem”.

Chiar și așa, expertul estimează că Ucraina va încheia sezonul rece cu depozitele aproape goale:

„Cred că vom trece prin iarnă, dar în aprilie vom avea depozitele de gaze aproape goale”, a avertizat Harcenko.