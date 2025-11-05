Vladimir Putin cere elaborarea unei propuneri pentru reluarea testelor nucleare

„Instruiesc Ministerul de Externe, Ministerul Apărării, serviciile speciale și agențiile civile relevante să colecteze informații suplimentare, să le analizeze în cadrul Consiliului de Securitate și să formuleze propuneri privind posibila reluare a testelor nucleare”, a declarat Vladimir Putin, citat de Reuters.

Liderul de la Kremlin a afirmat că deși Rusia respectă prevederile internaționale prevăzute în Tratatul de Interzicere Completă a Testelor Nucleare, statul ar relua testele nucleară dacă și tatele Unite sau o altă putere nucleară ar decide să efectueze teste.

Ministrul Apărării, Andrei Belousov, i-a transmis președintelui că declarațiile și acțiunile recente ale Washingtonului justifică demararea unei astfel de acțiuni.

Ultimele teste nucleare realizate au avut loc în anii 1990, Statele Unite în 1992, China și Franța în 1996, iar Uniunea Sovietică în 1990, Rusia post-sovietică neefectuând niciun test.