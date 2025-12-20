Trump susține că l-a amenințat pe Macron și l-a forțat să crească prețurile la medicamente în Franța

Președintele american a relatat o presupusă conversație telefonică cu omologul său francez. Dezvăluirea a fost făcută în timpul unui eveniment public din Carolina de Nord. În fața propriilor susținători, Trump a dorit să scoată în evidență strategia sa de negociere care vizează scăderea prețurilor la medicamente în Statele Unite.

„Îi spuneam președintelui francez, de exemplu: «Îmi pare rău, dar va trebui să dublați sau să triplez prețul medicamentelor». «Nu, nu, nu, nu vom face asta». «O, da, o veți face. V-am spus că o veți face». Și el (Emmanuel Macron) a spus: «Cum puteți fi atât de sigur?»” I-am răspuns: „Pentru că, dacă nu o faceți, voi impune un tarif de 25% pentru tot ce vindeți în Statele Unite”, a relatat Trump potrivit Le Figaro.

Încă de la începutul mandatului său, Trump a depus eforturi pentru a determina țările europene, inclusiv Franța, să plătească mai mult pentru medicamentele eliberate pe bază de rețetă. Potrivit unui studiu Rand Corporation, rețetele europene sunt în medie de 2,5 ori mai ieftine decât în Statele Unite. Ideea este de a compensa reducerile de prețuri pentru americani prin creșterea prețurilor în alte țări.

Francezii spun că discuția nu a avut loc

Contactată pentru a confirma existența acestei conversații telefonice, o sursă de la Palatul Élysée a considerat-o „o prostie”, deoarece nu președintele Republicii este cel care decide prețurile medicamentelor.

„Trebuie doar să mergi la o farmacie, așa cum fac milioane de francezi în fiecare zi, pentru a vedea că prețurile medicamentelor au rămas în general stabile în țara noastră în ultimele luni”, a explicat sursa.

Cu câteva ore înainte de discursul din Carolina de Nord, nouă mari companii farmaceutice, inclusiv firma franceză Sanofi, au ajuns la un acord cu administrația Trump pentru a reduce prețul anumitor medicamente în schimbul unor scutiri de tarife. Donald Trump semnase deja acorduri similare cu Pfizer și AstraZeneca. „Celelalte vor urma în următoarele săptămâni”, a promis republicanul.