SUA obligă intermediarii din piața medicamentelor să dezvăluie câți bani câștigă și de unde

Departamentul Muncii din SUA a propus o nouă regulă care obligă administratorii de beneficii farmaceutice – intermediarii dintre farmacii, producătorii de medicamente și asigurările de sănătate – să dezvăluie integral taxele și compensațiile pe care le încasează.

Măsura a fost anunțată joi de Agenția pentru Securitatea Beneficiilor Angajaților, structura care supraveghează planurile de sănătate și alte beneficii oferite de angajatori, și urmărește creșterea transparenței într-un sector acuzat de ani de zile de practici opace și costuri ascunse.

Comisioane ascunse între asigurări și farmacii

Potrivit autorităților americane, citate de Reuters, intermediarii – inclusiv divizii ale CVS Health, Cigna și UnitedHealth – negociază prețurile medicamentelor și gestionează listele de medicamente compensate pentru planurile de sănătate, dar cel mai adesea nu dezvăluie toate sumele pe care le primesc din aceste operațiuni.

Departamentul Muncii a precizat că, în multe cazuri, aceștia nu informează complet administratorii planurilor de sănătate despre reducerile primite de la producătorii de medicamente. De asemenea, nu dezvăluie diferențele dintre sumele plătite de asigurările de sănătate ale angajatorilor și banii care ajung efectiv la farmacii.

Beneficii directe pentru angajați

Autoritățile susțin că această lipsă de transparență îngreunează evaluarea caracterului rezonabil al compensațiilor. „Această măsură le va permite angajatorilor să vadă întregul nivel al comisioanelor percepute de administratorii de beneficii farmaceutice, oferindu-le posibilitatea de a negocia condiții mai bune pentru ei și pentru lucrătorii americani”, a declarat secretarul adjunct al Departamentului Muncii, Keith Sonderling. Altfel spus, costurile medicamentelor pentru angajați ar putea scădea, deoarece angajatorii vor putea negocia mai bine prețurile.

Obligații noi

Noua reglementare urmează să oblige intermediarii din piața medicamentelor să dezvăluie toate reducerile și plățile primite de la producătorii de medicamente. Aceștia vor trebui să facă publice compensațiile obținute din diferențele de preț dintre planurile de sănătate ale angajatorilor și farmacii, precum și sumele recuperate ulterior de la farmacii.

În plus, angajatorii ar primi dreptul de a audita informațiile furnizate de intermediarii din piața medicamentelor și ar beneficia de protecții suplimentare în cazul în care aceste companii nu respectă noile cerințe.

Președintele Donald Trump a semnat recent un ordin executiv privind reducerea prețurilor medicamentelor, iar acest demers urmărește clarificarea practicilor comerciale din sistemul de sănătate american, care acoperă milioane de angajați și familiile acestora.