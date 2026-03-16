Eroare. Candidat cu 4% din voturi, declarat câștigător la alegerile pentru primăria unei localități franceze

Eroarea de proporții s-a produs în urma alegerilor locale de duminică din Franța. Candidatul Partidului Lupta Muncitorilor, Frédéric Podguszer, a fost declarat din greșeală câștigător în localitatea Sotteville-lès-Rouen din regiunea nordică Seine-Maritime, potrivit Le Figaro.

Autoritățile au anunțat că Podguszer a obținut 65,33% din voturi în localitatea cu 29.000 de locuitori. Imediat, el a fost felicitat public de reprezentanții conducerii centrale a partidului său.

„Acum este momentul să ridicăm steagul roșu deasupra Sotteville-lès-Rouen”, a scris purtătoarea de cuvânt a Partidului Lupta Muncitorilor, Nathalie Arthaud, pe X.

Surpriza a venit pe parcursul nopții. Primarul socialist demisionar, Alexis Ragache, care inițial fusese creditat cu doar 7% din voturi, a aflat că el este câștigătorul alegerilor. A fost vorba despre o eroare constatată de Primăria localității franceze și îndreptată de autorități.

„Rezultatele anunțate de prefectură sunt incorecte și sunt corectate”, a transmis Primăria.

Alexis Ragache a fost cel care a obținut 65,33% din voturi și a câștigat alegerile încă din primul tur. Prin urmare, el rămâne în fruntea localității. Candidatul Partidului Lupta Muncitorilor a trebuit să se mulțumească cu 3,99%.