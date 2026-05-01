Cluj: Fostul președinte executiv al UDMR, Takacs Csaba, a murit strivit sub un tractor

Fostul președinte executiv al UDMR, Takacs Csaba, în vârstă de 71 de ani, a murit, vineri, la Corneni, în județul Cluj, după ce a fost prins sub tractor. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis un mesaj emoționant, spunând că a fost „un martor al vremurilor mari, un făuritor al istoriei”.
Laura Buciu
01 mai 2026, 22:16, Politic

Potrivit ISU Cluj, pompierii au intervenit vineri seara în localitatea Corneni, comuna Aluniș, după ce un bărbat a fost prins sub un tractor.

La fața locului s-au deplasat o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SAJ.

„Forțele au găsit victima prinsă sub tractorul care avea atașat un utilaj agricol. Din păcate, bărbatul de aproximativ 70 de ani a fost declarat decedat”, anunță ISU Cluj.

Este vorba despre fostul președinte executiv al UDMR; Takacs Csaba, potrivit Cluj24.ro.

„A fost inima comunităţii noastre, conştiinţa Uniunii noastre. El a fost tovarășul nostru etern de luptă. Mulți, foarte mulți oameni știau cine este, dar au fost mulți alții a căror viață a ajutat-o în atâtea feluri fără să-i știe numele. Personal, îi pot mulțumi mult lui Takács Csaba: mi-a fost mentor, cel mai mare luptător de la care am putut învăța, cel mai loial prieten. Această inimă a bătut de multe ori pentru noi, a bătut pentru noi și când oboseam și trebuie să tot bată în noi, pentru că mai este mult de lucru pentru această comunitate. Ce a început el trebuie să continuăm. Dragă Csaba, Dumnezeu să te odihnească”, a transmis Kelemen.

 

