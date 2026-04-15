Accident grav între un autobuz și un autoturism în Bistrița-Năsăud: Un mort și doi răniți

Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN 17 Beclean-Dej, în apropierea localității Uriu, județul Bistrița-Năsăud.

În accident au fost implicate un autoturism și un autobuz care efectua curse regulate, în care se aflau șoferul și doi pasageri.

Traficul în zonă a fost blocat pe ambele sensuri.

ISU Bistrița-Năsăud a anunțat că o persoană din autoturism a rămas încarcerată. Victima, un bărbat de 47 de ani, a fost extrasă de către pompieri, dar prezenta leziuni leziuni incompatibile cu viața.

De asemenea, șoferul autobuzului a fost predat echipajelor medicale cu o fractură deschisă la picior, iar un pasager din autobuz, un bărbat de circa 71 de ani, a fost preluat de echipajele medicale, după ce a suferit un traumatism cranian.

Ambele victime sunt transportate la spital pentru investigații medicale suplimentare.