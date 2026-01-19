China depășește Europa în fuziuni și alianțe farmaceutice și atrage peste 41 de miliarde de dolari

Într-un context în care companiile farmaceutice majore caută surse noi de inovare și echilibrare a portofoliilor de medicamente, China se impune ca destinație de top pentru alianțe globale. Valorile agregate ale acordurilor comerciale din biopharma cu firme chineze au depășit deja 41 până la 48 miliarde de dolari doar în prima jumătate a anului, o cifră care întrece totalul din 2024, scrie El Economista.

Această evoluție reflectă mutarea centrului de greutate al fuziunilor și achizițiilor farmaceutice de la Europa către Asia, în special către China, unde parteneriatele cu firme locale, de la startup uri de biotehnologie până la companii consacrate, deschid accesul la terapii noi, tehnologii de ultimă generație și cercetare avansată.

Un factor major este avansul domeniilor inovatoare precum oncologia, imunologia și terapiile pentru obezitate. Acorduri uriașe de licențiere și colaborare între companii occidentale, inclusiv nume de top din industria farmaceutică, și biotehnologii chineze confirmă tendința de orientare a inovării către Asia.

China câștigă teren în industria globală a medicamentelor

Există și elemente structurale care susțin această schimbare. Piața chineză, cu peste 1,4 miliarde de potențiali pacienți, oferă un avantaj competitiv semnificativ. Sistemul de reglementare procedează mai rapid la autorizarea studiilor clinice și la punerea pe piață a tratamentelor, ceea ce scade costurile și accelerează recuperarea investițiilor.

Autoritățile din China au simplificat accesul la studiile clinice, au redus birocrația și au scurtat termenele administrative, făcând lansarea unui medicament nou mai rapidă decât în multe state occidentale. Acest ritm favorizează investițiile externe și atrage consorții internaționale interesate de testare și dezvoltare accelerată.

Totuși, avansul Chinei stârnește îngrijorări între Europa și Statele Unite. Companiile și oficialii se tem de vulnerabilități precum protecția proprietății intelectuale, diferențele de standarde clinice și riscul ca producția să se concentreze într o singură regiune.

În același timp, tensiunile geopolitice, competiția pentru resurse și controlul lanțurilor de aprovizionare obligă statele din Vest să regândească strategiile de autonomie industrială și medicală.

Europa încearcă să recupereze decalajul

Pentru Europa, această realitate vine într-un moment critic, în care blocul comunitar încearcă să reducă dependența de importurile asiatice. Se discută politici pentru stimularea producției interne, extinderea cercetării și reactivarea fabricilor care au fost externalizate.

Noua direcție legislativă europeană caută să întărească lanțurile de aprovizionare, să asigure acces constant la medicamente esențiale și să prevină situațiile critice similare celor din timpul pandemiei.

Multe companii europene sunt împinse să își reorienteze investițiile și să dezvolte facilități proprii de cercetare, pentru a rămâne competitive într o industrie care se mișcă tot mai rapid. În paralel, unele firme caută parteneriate asiatice complementare, pentru a nu pierde ritmul.

Interesul corporațiilor occidentale pentru colaborări cu parteneri chinezi nu pare a fi o tendință trecătoare, ci un semn că direcția globală a industriei medicale intră într o nouă etapă economică.