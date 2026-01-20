Prima pagină » Politic » Acordul de Grant CAPRICORD a fost semnat de România. Anunțul ministrului Sănătății

România a semnat marți acordul de parteneriat cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România pentru demararea Acordului de Grant CAPRICORD, o acțiune comună finanțată prin programul EU4Health, cu sprijinul Comisiei Europene, prin HADEA, și coordonată de NEAK Ungaria.
Ministerul Sănătății din România este beneficiar al acestui grant, care începe din luna ianuarie și se va derula pe o perioadă de trei ani.

„Deciziile legate de medicamente nu sunt niciodată abstracte. Ele se reflectă direct în viața pacienților, în așteptările familiilor și în responsabilitatea medicilor care, zi de zi, trebuie să ia decizii dificile în condiții reale de practică medicală. Prin CAPRICORD, autoritățile responsabile de stabilirea prețurilor și rambursarea medicamentelor din 12 state europene lucrează împreună pentru a îmbunătăți modul în care sunt luate aceste decizii. Este un demers de cooperare europeană, de creștere a transparenței și de fundamentare mai solidă a procesului decizional public. Pentru pacient, acest proiect înseamnă reguli mai clare, decizii mai ușor de înțeles și soluții mai bine adaptate realităților medicale. Înseamnă că vocea pacientului și experiența profesioniștilor din sănătate să conteze mai mult atunci când se decide dacă un medicament este rambursat, în ce condiții și pentru cine”, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe Facebook.

În același timp, cooperarea europeană oferă autorităților naționale instrumente comune pentru a gestiona mai bine incertitudinile, mai ales în cazul terapiilor inovatoare sau al medicamentelor orfane, acolo unde dovezile sunt limitate, iar presiunea asupra bugetelor este ridicată.

„Pentru mine, un sistem de sănătate bun este unul care explică, care ia decizii asumate și care rămâne conectat la nevoile reale ale oamenilor. În acest cadru se înscrie și CAPRICORD”, mai spune Rogobete.

