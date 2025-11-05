Angelina Jolie a făcut o vizită surpriză la spitale din Herson, în sudul Ucrainei

Potrivit mai multor publicaţii locale şi naţionale, citate de AFP, Angelina Jolie a vizitat o maternitate şi un spital de pediatrie din Herson, oraş aflat sub ocupaţie rusă timp de mai multe luni în 2022 şi care continuă să fie vizat de bombardamente.

Un responsabil local, Vitalii Bogdanov, a publicat pe Facebook o fotografie în care actriţa apare purtând vestă antiglonţ cu însemne ucrainene. Până în acest moment, nici Angelina Jolie şi nici autorităţile de la Kiev nu au confirmat oficial vizita.

Fosta emisară specială a ONU pentru refugiaţi, funcţie pe care a ocupat-o între 2012 şi 2022, Angelina Jolie a mai vizitat Ucraina la câteva luni după declanşarea invaziei ruse, când s-a întâlnit cu persoane strămutate în oraşul Liov, în vestul ţării.