O dronă rusească a zburat deasupra Angelinei Jolie în timpul vizitei sale în Ucraina

„Amenințarea dronelor era o prezență constantă și apăsătoare. Auzi un zumzet slab din cer”, a scris ea, duminică, pe Instagram.

„A fost un moment în care a trebuit să ne oprim și să așteptăm în timp ce o dronă zbura deasupra noastră. Eu purtam echipament de protecție, iar pentru mine a fost doar o chestiune de câteva zile. Familiile de aici trăiesc cu asta în fiecare zi”.

Actrița a vizitat anterior Ucraina în primăvara anului 2022, unde a întâlnit persoane strămutate intern în Lviv, potrivit The Kyiv Independent.

Jolie a călătorit, miercuri, împreună cu fundația britanică Legacy of War Foundation în sudul Ucrainei, afectat de conflict. Orașul Herson se află chiar peste râu de pozițiile rusești și este supus unor bombardamente frecvente și intense, trupele ruse țintind și ucigând frecvent civili.

Actrița a scris despre modul în care trupele ruse „urmăresc, vânează și terorizează” constant localnicii într-un „safari uman”.

În timpul vizitei sale, ea a observat cum școlile, clinicile și creșele au fost forțate să funcționeze în subteran și a discutat cu localnicii despre impactul psihologic al vieții sub amenințări constante, precum și despre temerile lor de a fi uitați de lume.

Ea a făcut apel la guverne să pună capăt conflictului și să protejeze civilii, atât în Ucraina, cât și în Sudan, Gaza, Yemen și Republica Democratică Congo, subliniind în același timp activitatea mai multor organizații umanitare ucrainene care ajută copiii, printre care Ukrainian Gen, Fight for Right, Help Ukraine și Marsh Zhinok.

„Dacă ei pot găsi puterea, guvernele ar trebui să poată face același lucru”

Inițial au circulat informații potrivit cărora un bărbat ucrainean din anturajul lui Jolie a fost reținut de ofițeri de recrutare militară și că Jolie a vizitat biroul de recrutare împreună cu bărbatul.

Presa locală a confirmat ulterior că bărbatul, un ofițer de rezervă, nu avea un certificat medical valabil și a fost redirecționat către o altă locație pentru a rezolva problema.