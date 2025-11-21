The Guardian: Sute de site-uri în limba engleză conțin linkuri către propaganda pro-Kremlin

Studiul, realizat de Institutul pentru Dialog Strategic (ISD), a constatat că în peste 80 % din citatele analizate, site-urile tratau rețeaua ca pe o sursă credibilă, iar vizibilitatea era sporită.

Operațiunea de dezinformare, cunoscută sub numele de rețeaua Pravda, a fost identificată și de guvernul francez anul trecut.

ISD a avertizat că, prin linkurile către articolele din rețea, site-urile creșteau în mod involuntar probabilitatea ca motoarele de căutare să afișeze paginile. Acest lucru se întâmpla chiar și în cazurile în care site-urile care conțineau linkurile contestau rețeaua Pravda ca sursă, scrie The Guardian.

ISD a identificat pagini web de pe 919 site-uri care conțineau linkuri către un articol al rețelei Pravda între iulie 2024 și iulie 2025. Acest număr exclude linkurile de pe site-urile din cadrul rețelei Pravda. Studiul s-a concentrat pe analizarea celor 303 site-uri care au publicat conținut în limba engleză. Analiștii și-au limitat, de asemenea, cercetarea la o singură pagină web cu linkuri pe site.

De asemenea, institutul a constatat că 40% din conținutul rețelei Pravda preluat de site-urile web mainstream părea să fie legat de războiul Rusiei în Ucraina, dar o mare parte din acesta se referea la alte subiecte: politica internă a SUA sau averea lui Elon Musk.

Rețeaua Pravda există încă din anul 2014, însă cercetătorii avertizează asupra faptului că numărul de articole pe care le produce a crescut în acest an. În luna mai au fost publicate până la 23.000 de articole pe zi, față de aproximativ 6.000 de articole pe zi în 2024.

Nu este clar ce a dus la această creștere, însă unii experți în dezinformare consideră că reprezintă o încercare de a introduce cantități mari de conținut pro-Kremlin în seturile de date de antrenare ale modelelor de inteligență artificială.