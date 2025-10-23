Estonia își mută drumurile de graniță pentru a nu mai traversa Rusia

Lucrările la noua rută, aflată în întregime pe teritoriul estonian, s-au încheiat marți, la capătul unei intervenții rapide, care să ofere localnicilor o alternativă sigură de circulație. Decizia de a bloca vechiul drum, care traversa pentru câteva sute de metri teritoriul rus, a fost luată din motive de securitate, după ce au fost observate unități armate în apropierea frontierei.

„Am decis să închidem drumul pentru a preveni posibile provocări și incidente. Scopul nostru este siguranța populației estoniene”, declara atunci Künter Pedoski, șeful poliției de frontieră din sudul țării.

Construit în câteva zile

Ulterior, în numai câteva zile, „a fost construit un drum pietruit paralel cu cel existent, aflat în întregime pe teritoriul estonian. Au fost instalate bariere și garduri temporare la intrarea în zona de frontieră în care vechiul drum traversa Rusia”, a precizat Poliția și Garda de Frontieră a Estoniei într-un mesaj citat de ERR News.

Până de curând, un acord semnat în 2003 între Tallinn și Moscova permitea vehiculelor să circule prin micile porțiuni de drum aflate pe teritoriul rus în zona numită Saatse Boot (Cizma Saatse), cu condiția să nu se oprească. În practică, ruta era folosită mai ales de localnici și de turiști curioși „să treacă prin Rusia fără să viziteze de fapt Rusia”.

Caz unic la granița cu Rusia

Cizma Saatse reprezintă un caz unic în Europa: o șosea estoniană care trecea de două ori granița rusă: o dată pe o porțiune de 30 de metri și a doua oară pe aproape un kilometru. Circulația era permisă doar dacă șoferii nu se opreau pe teritoriul rus.

Prin noua infrastructură, Estonia își consolidează controlul la frontieră și elimină ultimele porțiuni de drum care traversau, chiar și pentru scurt timp, teritoriul Federației Ruse.