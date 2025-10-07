Consultări româno-britanice în domeniul apărării, la București. S-a discutat despre securitatea Mării Negre și sprijinul pentru Ucraina

Potrivit MApN, secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin-Dan Moldovan, a condus, împreună cu directorul pentru securitate euro-atlantică din Ministerul Apărării al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Joanne Hamer, lucrările sesiunii de consultări româno-britanice în domeniul apărării, care au avut loc marți, 7 octombrie, la sediul MApN.

Evenimentul reprezintă prima întâlnire formală de nivel înalt de la intrarea în vigoare, în iunie, a noului acord cuprinzător de cooperare bilaterală în domeniul apărării între România şi Marea Britanie, semnat la Londra în noiembrie 2024.

Discuții privind instruirea comună și cooperarea industrială

În linie cu profilul şi anvergura Parteneriatului Strategic romano-britanic, agenda activității a acoperit o tematică largă, cu accent pe implementarea coordonatelor acordului, din perspectiva etapelor de instruire comună şi exercițiilor, precum și al cooperării în domeniul industriei de apărare, inclusiv în valorificarea instrumentului financiar pus la dispoziție de Uniuniea Europeană – SAFE, a transmis MApN.

Securitatea Mării Negre și sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova

Consultările cu privire la situația de securitate in Regiunea Mării Negre, cu accent pe sprijinul pentru Ucraina şi Republica Moldova, au reprezentat, de asemenea, un punct central al discuțiilor. În context, au fost abordate aspectele şi implicațiile recentelor incursiuni ale dronelor Federaţiei Ruse în spaţiul aerian al României şi au fost apreciate rezultatele şi perspectivele Centrului de instruire în domeniul maritim, constituit cu aprobarea Parlamentului României, în octombrie anul trecut.

„Londra este unul dintre cei mai importanţi parteneri şi aliaţi ai României, parteneriatul nostru strategic fiind esenţial pentru consolidarea şi modernizarea capacităţii de apărare a României, pentru securitatea europeană şi regională şi susţinerea apărării Ucrainei şi Republicii Moldova”, a subliniat secretarul de stat Moldovan.

Cooperare excelentă în cadrul NATO

Din perspectiva apărării colective, cei doi oficiali au apreciat cooperarea foarte bună între România și Regatul Unit, în cadrul NATO, în contextul multiplelor provocări la adresa securității Alianței și evoluției războiului din Ucraina. În context, au fost salutate deciziile importante pe care liderii le-au luat cu ocazia Summitului NATO de la Haga, aliații angajându-se să își majoreze semnificativ cheltuielile pentru apărare, a adăugat MApN.

Discuțiile s-au axat cu precădere asupra eforturilor aliate în vederea implementării acestor decizii, partea română evidențiind rolul pe care România îl are în regiunea Mării Negre și contribuția substanțială a țării noastre la asigurarea securității Alianței.

În contextul abordării apărării la nivelul UE, a fost subliniată importanța cooperării structurate între UE și Regatul Unit în domeniul securității și apărării şi s-a reafirmat sprijinul pentru participarea Londrei în cadrul inițiativelor şi mecanismelor europene în domeniul apărării, în linie cu prevederile Cartei Albe pentru Apărare Europeană și cele ale Acordului de Parteneriat Strategic în domeniul securității şi apărării UE-Marea Britanie, a precizat MApN.