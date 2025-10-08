Marea Britanie pregătește o creștere a cheltuielilor pentru medicamente în cadrul Serviciului de Sănătate pentru a evita tarifele impuse de Trump

Oficialii au informat administrația Trump cu privire la noile propuneri de ajustare a prețurilor medicamentelor practicate de NHS la începutul acestei săptămâni, au declarat două personalități din industrie pentru POLITICO. Elementul central al planului include creșterea pragului stabilit de Institutul Național pentru Excelență în Sănătate și Îngrijire (NICE) cu 25%.

Pragul NICE măsoară dacă un tratament oferă un raport bun calitate-preț. Conform normelor actuale, dacă un medicament costă NHS între 20.000 și 30.000 de lire sterline pentru fiecare an suplimentar de viață de bună calitate pe care îl oferă unui pacient, acesta este considerat a avea un raport bun calitate-preț.

Creșterea pragului ar facilita accesul pacienților la medicamente mai scumpe, dar ar însemna că NHS va plăti mai mult în total pentru medicamente.

Guvernul urmează să informeze companiile farmaceutice din Marea Britanie cu privire la detalii în cursul acestei săptămâni, au declarat cele două persoane menționate mai sus.

Una dintre surse a declarat că guvernul s-a opus mult timp modificării pragului NICE din cauza costurilor pentru Trezorerie, fără beneficii suplimentare directe, dar „am făcut suficientă vâlvă și au cedat. Acesta este prețul pe care trebuie să-l plătești după Trump pentru ca industria farmaceutică globală să continue să activeze în Marea Britanie”.

Creșterea tarifelor impuse de Trump

Trump a amenințat că va impune tarife de până la 100% asupra importurilor de produse farmaceutice. Acordul comercial semnat în mai de Marea Britanie și SUA a lăsat deschisă posibilitatea unui „tratament preferențial” în ceea ce privește tarifele, dar numai dacă Marea Britanie va îmbunătăți condițiile pentru companiile farmaceutice americane care operează în Marea Britanie.

Giganții farmaceutici britanici AstraZeneca și GSK speră să încheie acorduri cu administrația Trump pentru a evita tarifele vamale la exporturile lor către Statele Unite.

Însă firmele sunt sub presiune să-și uniformizeze prețurile la nivel internațional, astfel încât cumpărătorii americani să poată plăti prețuri mai apropiate de cele practicate în țări precum Marea Britanie, unde prețurile sunt mai mici. Reformarea pragurilor NICE ar putea facilita acest lucru.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat: „Sectorul farmaceutic și medicamentele inovatoare pe care le produce sunt esențiale pentru NHS, economia noastră și Planul de schimbare. Prin Planul nostru pentru sectorul științelor vieții, ne-am angajat să colaborăm cu industria pentru a accelera creșterea cheltuielilor pentru medicamente inovatoare în comparație cu deceniul anterior”.

Purtătorul de cuvânt a adăugat: „Am încheiat un parteneriat economic istoric cu SUA, care include colaborarea în domeniul exporturilor farmaceutice din Marea Britanie, îmbunătățind în același timp condițiile pentru companiile farmaceutice de aici. În prezent, suntem în discuții avansate cu administrația SUA pentru a asigura cel mai bun rezultat pentru Marea Britanie, reflectând relația noastră puternică și oportunitățile oferite de parteneriatul strâns cu industria noastră farmaceutică”.

„Negociatori duri”

NICE, un organism de reglementare din cadrul NHS, măsoară rentabilitatea noilor medicamente, comparând impactul acestora asupra vieții pacienților cu prețul lor. Dacă beneficiile unui medicament nu justifică costul acestuia, NHS nu recomandă utilizarea lui, obligând companiile farmaceutice să negocieze reduceri de preț până când medicamentul este considerat rentabil.

Deși Londra și-a prezentat propunerea la Washington, rămâne neclar cum a fost primită aceasta peste Atlantic.

Companiile farmaceutice sunt de mult timp angajate în discuții cu guvernul privind cheltuielile NHS pentru medicamente, în contextul temerilor că investițiile ar putea părăsi Marea Britanie. Ministrul științei, Vallance, a sugerat anterior că NHS ar trebui să plătească mai mult dacă Marea Britanie dorește să rămână atractivă pentru investiții, avertizând că tarifele impuse de Trump ar agrava situația dacă Londra nu face „oferte în această direcție”.

Însă diviziunile persistă în cadrul guvernului. Secretarul pentru afaceri și comerț, Peter Kyle, a indicat că companiile farmaceutice se dovedesc a fi „negociatori duri” în cadrul discuțiilor cruciale legate de termenul limită impus de Trump, afirmând că „știu cum să folosească mass-media și presa”.

Consilierul principal pentru afaceri al lui Starmer, Varun Chandra, a zburat la Washington la începutul acestei luni pentru a încerca să prevină tarifele amenințate de Trump, care au fost suspendate până când administrația va negocia acorduri cu giganții farmaceutici.