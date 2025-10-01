Doi membri din din flota-fantomă a Rusiei au fost arestaţi preventiv

Cei doi membri ai echipajului „se prezintă ca fiind comandantul navei şi secundul său”, a precizat magistratul, în timp ce petrolierul este suspectat de implicare într-un zbor cu drone în Danemarca.

Procurorul a reamintit că ancheta preliminară viza „infracţiunile maritime” de „neprezentarea dovezii naţionalităţii navei/pavilionului” şi „refuzul de a se conforma”, infracţiuni pentru care pedeapsa maximă prevăzută este de un an de închisoare şi 150.000 de euro amendă.

Botezat „Pushpa” sau „Boracay”, nava de 244 de metri lungime, care arborează în prezent pavilionul Beninului, este supusă sancţiunilor europene pentru apartenenţa la flota utilizată de Moscova pentru a eluda sancţiunile occidentale împotriva vânzărilor sale de petrol.

Preşedintele Emmanuel Macron a menţionat, miercuri, o „operaţiune foarte importantă” a marinei, în marja summitului european de la Copenhaga. „Echipele de intervenţie au acţionat la timp”, a declarat el, afirmând că „au fost comise greşeli foarte grave de către acest echipaj, care justifică, de altfel, ca procedura să fie judiciară astăzi”.

Justiţia a deschis o anchetă pentru „lipsa justificării naţionalităţii navei/pavilionului” şi „refuzul de a se conforma”, a declarat pentru AFP procurorul din Brest, Stéphane Kellenberger.