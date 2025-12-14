Ucraina a sancționat aproape 700 de nave suspectate că fac parte din „flota fantomă” a Rusiei

Zelenski a declarat că navele reprezintă o mare parte din flota Rusiei utilizată pentru transportul petrolului și al altor resurse energetice, furnizând fonduri care ajută la susținerea războiului, și a menționat că acestea operează sub pavilionul a peste 50 de jurisdicții, potrivit The Kyiv Independent.

Rusia se bazează pe veniturile din combustibili fosili pentru a-și finanța războiul împotriva Ucrainei.

Din 24 februarie 2022, Rusia a exportat combustibili fosili în valoare de aproximativ 958 de miliarde de euro, 68% din aceștia fiind petrol, 20% gaz și 12% cărbune, potrivit proiectului Russia Fossil Tracker condus de CREA.

„Vom continua să lucrăm pentru a ne asigura că fiecare dintre aceste nave, fiecare companie de transport maritim și întreaga infrastructură a exporturilor rusești de petrol și alte resurse energetice vor fi, de asemenea, blocate de partenerii noștri”, a declarat Zelenski.

„Presiunea asupra Rusiei și diplomația menită să pună capăt războiului trebuie să meargă mână în mână pentru a obține rezultatul necesar”, a adăugat el.

Flota fantomă a Rusiei a fost din ce în ce mai vizată de sancțiunile occidentale, pe măsură ce partenerii internaționali ai Ucrainei încearcă să limiteze veniturile Rusiei din petrol.

Flota fantomă include sute de tancuri mai vechi, adesea neasigurate sau prost întreținute. Acestea operează de obicei sub pavilionul altor țări și au o transparență redusă, ceea ce îngreunează aplicarea sancțiunilor de către autoritățile de reglementare.