Prima pagină » Știri externe » Ucraina a sancționat aproape 700 de nave suspectate că fac parte din „flota fantomă” a Rusiei

Ucraina a sancționat aproape 700 de nave suspectate că fac parte din „flota fantomă” a Rusiei

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că sancțiunile Ucrainei împotriva a aproape 700 de nave legate de flota fantomă a Rusiei au intrat în vigoare.
Ucraina a sancționat aproape 700 de nave suspectate că fac parte din „flota fantomă” a Rusiei
Sursa: Captură video YouTube
Alexandra-Valentina Dumitru
14 dec. 2025, 06:37, Știri externe

Zelenski a declarat că navele reprezintă o mare parte din flota Rusiei utilizată pentru transportul petrolului și al altor resurse energetice, furnizând fonduri care ajută la susținerea războiului, și a menționat că acestea operează sub pavilionul a peste 50 de jurisdicții, potrivit The Kyiv Independent.

Rusia se bazează pe veniturile din combustibili fosili pentru a-și finanța războiul împotriva Ucrainei.

Din 24 februarie 2022, Rusia a exportat combustibili fosili în valoare de aproximativ 958 de miliarde de euro, 68% din aceștia fiind petrol, 20% gaz și 12% cărbune, potrivit proiectului Russia Fossil Tracker condus de CREA.

„Vom continua să lucrăm pentru a ne asigura că fiecare dintre aceste nave, fiecare companie de transport maritim și întreaga infrastructură a exporturilor rusești de petrol și alte resurse energetice vor fi, de asemenea, blocate de partenerii noștri”, a declarat Zelenski.

„Presiunea asupra Rusiei și diplomația menită să pună capăt războiului trebuie să meargă mână în mână pentru a obține rezultatul necesar”, a adăugat el.

Flota fantomă a Rusiei a fost din ce în ce mai vizată de sancțiunile occidentale, pe măsură ce partenerii internaționali ai Ucrainei încearcă să limiteze veniturile Rusiei din petrol.

Flota fantomă include sute de tancuri mai vechi, adesea neasigurate sau prost întreținute. Acestea operează de obicei sub pavilionul altor țări și au o transparență redusă, ceea ce îngreunează aplicarea sancțiunilor de către autoritățile de reglementare.

Recomandarea video

EXCLUSIV Nababii din Dubai: Lista românilor cu cele mai multe proprietăți în luxosul oraș din Emiratele Arabe Unite
G4Media
Singurele orașe din România în care va ninge de Crăciun. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Gandul
Ogică s-a dus în crucea nopții peste celebrul 'folclorist': 'Mizerie, mi-ai ÎMBÂRLIGAT femeia.' E cel mai mare SCANDAL din 2025
Cancan
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport
Niciun leu fără dedicație. Cum cheltuie Spitalul Sfânta Maria din Iași banii pentru copiii bolnavi: contracte cu finul lui Maricel Popa, cu arhitectul lui Costel Alexe și cumetrii lui Mihai Chirica
Libertatea
Electrocasnicul care consumă într-un singur minut cât 300 de becuri deschise simultan. Este cea mai mare pagubă la casa omului, dar majoritatea românilor îl au
CSID
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor