Traian Băsescu despre situația Lukoil: Soluția corectă era să ceară termene cât mai lungi de la Trezoreria Statelor Unite

„Statul român nu poate vinde Lukoilul. Lukoilul trebuie să vândă rafinăria. Statul român nu are cum să o vândă, că nu-i proprietar. Bine că mă în sfârșit s-au dumirit că nu-i bine să preia rafinaria în administrare. Soluția corectă era să ceară termene cât mai lungi de la Trezoreria Statelor Unite, să ceară Lukoilul să solicite astfel de termene”, a spus Trian Băsescu, miercuri, la B1 TV.

Acesta a mai precizat că România poate gestiona aprovizionarea cu combustibili, fără să fie afectat prețul la pompă: „Atâta timp cât avem controlul pe 80% din necesarul de producție, va putea fi gestionată, după părerea mea, la nevoie chiar cu mici importuri de benzină și motorină. Piața poate fi acoperită fără să se mărească prețurile la combustibil”.

Băsescu a avertizat totodată că foarte puțini investitori ar fi interesați să cumpere rafinăria din România sau pe cea din Bulgaria, precizând că marile companii sunt interesate de zăcăminte, nu de rafinării: „Chevron și Exxon vor să cumpere zăcămintele pe care le au în exploatare, inclusiv în Irak, în Iran și în Kazahstan. Nu vor să cumpere rafinaria. Și mă îndoiesc că cineva este foarte interesat să cumpere și rafinăria din Bulgaria și pe cea din România”.