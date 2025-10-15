Prima pagină » Știri externe » Marea Britanie trebuie să se pregătească rapid pentru temperaturi mai ridicate. Ce spun experții din domeniul climatic

Marea Britanie trebuie să se pregătească urgent pentru o încălzire de cel puțin 2°C peste nivelurile preindustriale până în 2050, au avertizat miercuri consilierii guvernamentali în domeniul climatic, subliniind că țara nu este pregătită pentru fenomene meteorologice extreme care deja se produc.
Petre Apostol
15 oct. 2025, Știri externe

Anul acesta, Marea Britanie a înregistrat cea mai caldă vară de la începutul măsurătorilor, ceea ce a afectat sănătatea populației, agricultura și infrastructura, iar mai multe regiuni au declarat secetă.

Într-o scrisoare adresată guvernului, Comitetul pentru Schimbări Climatice (CCC) a indicat șase domenii critice: sănătatea publică, securitatea alimentară, reziliența infrastructurii, protecția orașelor și localităților în fața fenomenelor extreme, menținerea serviciilor publice și creșterea economică rezistentă la schimbările climatice.

Majoritatea guvernelor și-au asumat, prin Acordul de la Paris din 2015, obiectivul de a limita creșterea medie a temperaturii globale la 1,5°C peste nivelurile preindustriale. Totuși, oamenii de știință au fost surprinși de viteza schimbărilor, cu o creștere medie globală de 1,3–1,4°C deja înregistrată.

„Continuăm să credem că obiectivul de 1,5°C este realizabil pe termen lung, dar riscul de a nu-l atinge crește clar”, a declarat Julia King, președinta Comitetului de Adaptare al CCC, citată de Reuters.

Grupul a avertizat că o încălzire globală de 4°C până la sfârșitul secolului nu poate fi exclusă și că acest scenariu trebuie luat în calcul în planificarea locuințelor și a infrastructurii pentru a rezista următorilor 75–100 de ani.