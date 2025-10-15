Marea Britanie trebuie să se pregătească rapid pentru temperaturi mai ridicate. Ce spun experții din domeniul climatic

Anul acesta, Marea Britanie a înregistrat cea mai caldă vară de la începutul măsurătorilor, ceea ce a afectat sănătatea populației, agricultura și infrastructura, iar mai multe regiuni au declarat secetă.

Într-o scrisoare adresată guvernului, Comitetul pentru Schimbări Climatice (CCC) a indicat șase domenii critice: sănătatea publică, securitatea alimentară, reziliența infrastructurii, protecția orașelor și localităților în fața fenomenelor extreme, menținerea serviciilor publice și creșterea economică rezistentă la schimbările climatice.

Majoritatea guvernelor și-au asumat, prin Acordul de la Paris din 2015, obiectivul de a limita creșterea medie a temperaturii globale la 1,5°C peste nivelurile preindustriale. Totuși, oamenii de știință au fost surprinși de viteza schimbărilor, cu o creștere medie globală de 1,3–1,4°C deja înregistrată.

„Continuăm să credem că obiectivul de 1,5°C este realizabil pe termen lung, dar riscul de a nu-l atinge crește clar”, a declarat Julia King, președinta Comitetului de Adaptare al CCC, citată de Reuters.

Grupul a avertizat că o încălzire globală de 4°C până la sfârșitul secolului nu poate fi exclusă și că acest scenariu trebuie luat în calcul în planificarea locuințelor și a infrastructurii pentru a rezista următorilor 75–100 de ani.