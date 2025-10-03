Alianţa bancară pentru climă, susţinută de ONU, îşi încetează operaţiunile

Lansată în 2021 în cadrul Iniţiativei de Finanţare a Programului ONU pentru Mediu, NZBA şi-a propus să convingă băncile să reducă amprenta de carbon a împrumuturilor şi investiţiilor lor şi să contribuie la tranziţia către o economie cu emisii net zero până în 2050.

La apogeul său, grupul număra aproape 150 de membri, însă alianţa pierdea membri de la sfârşitul anului trecut, după ce Donald Trump a câştigat alegerile prezidenţiale din SUA cu mantra sa „forează, forează” care promova producţia de petrol şi gaze.

Alianţa şi-a întrerupt activităţile la sfârşitul lunii august în aşteptarea rezultatului votului membrilor săi.

„Membrii Alianţei Bancare Net-Zero (NZBA) au votat pentru tranziţia de la o alianţă bazată pe membri şi stabilirea îndrumărilor acesteia ca un cadru”, a declarat un purtător de cuvânt al NZBA într-un comunicat.

„Ca urmare a acestei decizii, NZBA îşi va înceta imediat operaţiunile”, a declarat purtătorul de cuvânt.

NZBA a declarat că băncile pot utiliza în continuare „Ghidul pentru stabilirea obiectivelor climatice pentru bănci” al iniţiativei, care se concentrează pe obiectivele de decarbonizare.

„Băncile individuale din întreaga lume pot continua să utilizeze şi să consulte aceste resurse pentru a-şi dezvolta şi implementa propriile planuri de tranziţie către zero emisii net”, se arată în comunicat.

Şase bănci majore din SUA – inclusiv JPMorgan Chase, Goldman Sachs şi Bank of America – părăsiseră deja alianţa după alegerea lui Trump, urmate de creditorii canadieni şi japonezi.