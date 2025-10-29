Schimbările climatice cauzează milioane de decese care ar putea fi prevenite

Studiul îndeamnă liderii mondiali să acționeze rapid pentru a proteja vieți, pe măsură ce căldura extremă, poluarea și alte dezastre legate de climă se intensifică, potrivit France 24.

Schimbările climatice afectează grav sănătatea oamenilor din întreaga lume, iar eșecurile politicilor duc la „milioane” de decese evitabile în fiecare an, a declarat miercuri o echipă internațională de experți.

Oportunitățile pentru o tranziție climatică „justă” erau încă pe masă, dar rămâneau „în mare parte neexploatate”, potrivit publicației Lancet Countdown , un studiu anual important care urmărește impactul schimbărilor climatice asupra sănătății.

Raportul a prezentat cifre despre unele dintre cele mai mortale consecințe: 546.000 de oameni au murit în fiecare an între 2012 și 2021 din cauza expunerii la căldură, o creștere masivă față de cifrele din anii 1990, iar vaporii toxici proveniți de la incendiile de vegetație au ucis un număr record de 154.000 de oameni anul trecut.

Raportul revistei de sănătate, publicat cu puțin timp înainte de discuțiile ONU privind clima COP30 din Brazilia, a solicitat creșterea investițiilor în energie cu emisii zero de carbon și infrastructură rezistentă la schimbările climatice, precum și o mai bună planificare pentru provocările din domeniul sănătății.

Autorii au criticat vehement decizia președintelui american Donald Trump de a-și retrage țara din programele internaționale de ajutor și din inițiativele climatice, politicile sale fiind apoi repetate de alte țări.

„Inversarea acestor politici dăunătoare și luarea de măsuri semnificative privind schimbările climatice sunt acum cruciale pentru a proteja sănătatea și supraviețuirea oamenilor”, se arată în raport.

Având în vedere că temperaturile globale din 2024 au fost cele mai ridicate înregistrate vreodată – depășind pentru prima dată 1,5°C față de perioada preindustrială – experții au enumerat numeroasele amenințări la adresa sănătății care pro Poluarea aerului legată de combustibilii fosili a cauzat peste 2,5 milioane de decese numai în 2022, au declarat autorii, condamnând practica subvenționării combustibililor fosili.

Guvernele au cheltuit peste 950 de miliarde de dolari pe subvenții pentru combustibili fosili în 2023, se arată în raport, evidențiind șase țări ca fiind cele mai mari vinovate: Rusia, Iranul, Japonia, Germania, Arabia Saudită și China.

Cifra a fost mai mică decât recordul din 2022 de 1,4 trilioane de dolari, când guvernele europene, în special, s-au grăbit să controleze costurile energiei după ce invazia Rusiei în Ucraina din 2022 a contribuit la o creștere bruscă a prețurilor.

Mai general, autorii au acuzat corporațiile, „factorii de decizie cheie” și liderii mondiali de „regresie” în ceea ce privește angajamentele lor climatice, lăudând actorii locali și grupurile comunitare pentru că au umplut vidul de conducere.vin din valuri de căldură , secetă , ploi abundente și alte fenomene legate de climă.

„Schimbările climatice destabilizează din ce în ce mai mult sistemele planetare și condițiile de mediu de care depinde viața umană”, se arată în studiu.