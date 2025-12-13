Cometa interstelară 3I/ATLAS devine mai luminoasă și își schimbă culoarea

Astronomii care monitorizează cometa interstelară 3I/ATLAS afirmă că aceasta a devenit mai luminoasă și a dezvoltat o strălucire verzuie, pe măsură ce se apropie de Pământ, mai târziu în această lună, potrivit LiveScience.

Telescopul Gemini surprinde cometa într-o fază de activitate intensă

Noi imagini realizate recent cu telescopul Gemini North din Hawaii arată cometa 3I/ATLAS într-una dintre cele mai active etape observate până acum.

După apropierea de Soare la finalul lunii octombrie, încălzirea intensă a determinat sublimarea gheții de pe cometă, eliberând gaze și praf în spațiu.

Acest proces a dus la formarea unei come luminoase în jurul nucleului și a unei cozi extinse și strălucitoare.

Folosind mai multe filtre optice, astronomii au detectat o nuanță verzuie discretă în coma cometei, absentă în observațiile anterioare.

Cercetătorii atribuie această culoare prezenței carbonului diatomic, un gaz frecvent întâlnit la cometele activate, care emite lumină verde sub influența radiației solare.

Schimbările de culoare oferă indicii despre compoziția cometei

Oamenii de știință notează că 3I/ATLAS avea un aspect vizibil mai roșiatic la primele observații din luna august, înainte de întâlnirea cu Soarele.

Această schimbare sugerează că, pe măsură ce se încălzește, cometa eliberează noi molecule, oferind indicii despre structura sa chimică.

Emisii verzi similare au fost observate și la alte comete cunoscute din Sistemul Solar, susținând ideea că 3I/ATLAS se comportă ca o cometă naturală, în ciuda originii sale interstelare.

Pe măsură ce se apropie de punctul de maximă apropiere de Pământ, pe 19 decembrie, la circa 270 de milioane de kilometri, astronomii spun că sunt posibile noi episoade de activitate.

Unele comete reacționează întârziat la încălzirea solară, declanșând eliberări bruște de gaze sau praf chiar și după ce se îndepărtează de Soare.

Un vizitator rar din afara Sistemului Solar

Cometa 3I/ATLAS este doar al treilea obiect interstelar confirmat observat vreodată, după Oumuamua și 2I/Borisov.

Descoperită în luna iunie, în timp ce traversa Sistemul Solar cu o viteză extrem de mare, este considerată probabil cel mai mare și, posibil, cel mai vechi obiect interstelar observat până în prezent.