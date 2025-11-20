NASA surprinde imagini fără precedent ale cometei interstelare 3I/ATLAS

NASA a publicat cea mai amplă colecție de imagini obținută vreodată de la un obiect interstelar, după ce a coordonat observații ale cometei 3I/ATLAS realizate de 15 nave spațiale aflate în diverse puncte ale Sistemului Solar, scrie Space.

Obiectul, al treilea vizitator interstelar confirmat din istorie, oferă oamenilor de știință o oportunitate extraordinară de a studia material format în jurul unei alte stele, stârnind un interes global și împingând instrumentele NASA la limitele lor tehnice.

Un efort global coordonat dezvăluie adevărata natură a cometei

Agenția a confirmat că 3I/ATLAS este fără îndoială o cometă, respingând speculațiile online potrivit cărora ar putea fi o tehnologie extraterestră.

Folosind unghiuri multiple de observare, navele spațiale NASA au surprins coma, coada și activitatea volatilă a cometei pe măsură ce se apropia de Soare.

Mars Reconnaissance Orbiter a furnizat cea mai apropiată imagine timpurie, arătând cometa ca o sferă luminoasă și prăfoasă de la o distanță de 19 milioane de mile.

În același timp, telescopul spațial James Webb, împreună cu observatorul SPHEREx, a detectat cantități abundente de dioxid de carbon și gheață de apă în nucleul cometei, indicii esențiale despre compoziția ei și despre mediul stelar în care s-a format.

Datele în infraroșu dezvăluie semnături chimice rare și un comportament neașteptat

Analiza în infraroșu a arătat că 3I/ATLAS eliberează mult mai mult dioxid de carbon decât apă, un raport neobișnuit față de cometele obișnuite din Sistemul Solar.

Oamenii de știință au detectat, de asemenea, vapori de nichel în condiții prea reci pentru sublimare, sugerând procese interne atipice sau o chimie primordială unică.

Aceste rezultate indică faptul că obiectul conține materiale diferite de cele ale cometelor locale, oferind o fereastră spre mediul molecular al unor sisteme planetare antice.

Nave spațiale din întreg Sistemul Solar oferă observații din mai multe unghiuri

Misiunile Psyche, Lucy, MAVEN, roverul Perseverance, Parker Solar Probe și satelitul SOHO al ESA–NASA au observat cometa din poziții diferite, permițând oamenilor de știință să depășească perspectiva nefavorabilă de pe Pământ.

Această abordare „în echipă” a generat date esențiale pentru rafinarea traiectoriei cometei în timp ce trecea pe lângă Marte și se îndrepta spre Soare. Astfel de calcule ar putea contribui, în viitor, la strategii mai avansate de apărare planetară împotriva obiectelor interstelare rapide.