Un astrofizician de la Harvard susține că o navă de luptă extraterestră se apropie vineri de Pământ

Profesorul Avi Loeb, un astrofizician de la Universitatea Harvard, a stârnit o dezbatere aprinsă avertizând că nu poate exclude posibilitatea ca extratereștrii să ne viziteze, potrivit Sky News. Obiectul misterios despre care omul de știință susține că ar putea fi o navă de luptă extraterestră va ajunge vineri în cel mai apropiat punct de Pământ.

Navă extraterestră cu intenții necunoscute

Obiectul, cunoscut sub numele de 3i/ATLAS, va trece cu o viteză de 209.000 km/h, la o distanță de 270 de milioane de kilometri, aproximativ de două ori mai departe decât soarele.

Declarația șocantă a fost făcută deși există un consens aproape deplin în rândul astronomilor asupra faptului că obiectul este o cometă din afara sistemului nostru solar.

Profesorul Avi Loeb a declarat pentru Sky News că omenirea ar trebui să fie în alertă maximă pentru ceea ce ar putea fi un eveniment cu consecințe majore.

„Tehnologia extraterestră reprezintă o potențială amenințare, deoarece atunci când mergi la o întâlnire pe nevăzute de proporții interstelare, nu știi niciodată dacă ai un vizitator prietenos ca partener de întâlnire sau un criminal în serie. Când există implicații pentru societate, trebuie să luăm în considerare chiar și un eveniment improbabil și să colectăm cât mai multe date posibil pentru a ne convinge de contrariu”, a explicat profesorul.

Profesorul Loeb a mai spus că imaginile obiectului arată că are o coadă neobișnuită care ar putea proveni de la un sistem de propulsie. În plus, nichelul din norul său de gaz ar putea fi o dovadă a exploatării metalelor de pe suprafața sa, iar traiectoria sa, aliniată cu orbitele planetelor din sistemul nostru solar, nu pare a fi întâmplătoare, a arătat Loeb.

Teoria navei extraterestre, contrazisă de astronomi

Obiectul 3i/ATLAS a fost observat pentru prima dată în iulie. Acesta s-a mișcat rapid prin sistemul solar, trecând pe lângă Marte la începutul lunii octombrie și dispărând pentru scurt timp în spatele soarelui. După ce se va apropia de orbita Pământului, va trece pe lângă Jupiter și o să dispară din nou în adâncul cosmosului.

Agențiile spațiale americane și europene monitorizează cu atenție obiectul și spun că nu există nicio îndoială că originile sale sunt naturale.

„Acest obiect este o cometă. Arată și se comportă ca o cometă. Toate dovezile indică faptul că este o cometă”, a declarat Amit Kshatriya, de la NASA.

Oamenii de știință estimează că 3i/ATLAS are o vechime de aproximativ opt miliarde de ani, de două ori mai mare decât soarele și sistemul solar. Probabil, este o fosilă cosmică rezultată din formarea unei stele necunoscute, cred experții.

Teoria navei extraterestre este respinsă și de un cercetător de la Oxford.

„Sunt doar prostii. E ca și cum am spune că ar trebui să luăm în considerare posibilitatea ca Luna să fie făcută din brânză. Ați putea lua în considerare această posibilitate dacă doriți, dar prima mea întrebare este de ce ați crede asta?”, s-a întrebat profesorul Chris Lintott, astronom la Universitatea din Oxford.

Profesorul Loeb a făcut afirmații despre o posibilă navă extraterestră și în 2017. Atunci, el s-a referit la Oumuamua, o cometă care a trecut prin sistemul solar.