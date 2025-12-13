Un nou mister sub Bermuda: O structură gigantică sfidează explicațiile geologilor

Oamenii de știință au identificat o structură masivă de rocă, necunoscută până acum, adânc sub Bermuda, oferind o posibilă explicație pentru poziția neobișnuit de ridicată a insulei față de fundul oceanic din jur, scrie LiveScience.

Un strat de 20 de kilometri grosime, unic pe Pământ

Cercetătorii au descoperit un strat de rocă cu o grosime de peste 20 de kilometri sub scoarța oceanică a Bermudei, o caracteristică care nu a mai fost observată nicăieri în condiții geologice similare.

Structura se află între scoarța oceanică și manta, contrazicând modelele standard care presupun o tranziție directă între aceste două straturi.

Seismologul William Frazer, de la Carnegie Science, a declarat că stratul pare încorporat în placa tectonică pe care se află Bermuda, ceea ce îl face extrem de neobișnuit.

Indicii pentru un mister geologic vechi de zeci de milioane de ani

Descoperirea ar putea explica existența reliefului oceanic ridicat din jurul Bermudei, o zonă a fundului oceanic aflată la o altitudine neobișnuită, care a rămas stabilă în ciuda lipsei activității vulcanice de aproximativ 31 de milioane de ani.

Oamenii de știință cred că erupțiile vulcanice antice ar fi injectat material din manta în scoarță, unde acesta s-a răcit și s-a solidificat.

Acest material „înghețat” ar acționa ca o plută, ridicând fundul oceanic cu aproximativ 500 de metri și împiedicând tasarea acestei zone.

Imagistica seismică dezvăluie material antic din manta

Frazer și geofizicianul Jeffrey Park, de la Universitatea Yale, au folosit unde seismice generate de cutremure îndepărtate pentru a obține imagini ale interiorului Pământului până la o adâncime de 50 de kilometri sub Bermuda.

Analiza a scos la iveală un strat gros, cu densitate redusă, diferit de rocile din jur.

Cercetări independente sugerează că rocile vulcanice din Bermuda provin din material din manta bogat în carbon, posibil legat de procese care datează din perioada formării supercontinentului Pangeea.

Geologii afirmă că poziționarea Bermudei într-o zonă care a reprezentat cândva centrul Pangeei ar putea explica de ce istoria sa geologică diferă de cea a insulelor create de zone de activitate vulcanică din manta, precum Hawaii.

Rezultatele, publicate în revista Geophysical Research Letters, sugerează că Bermuda ar putea reprezenta un caz neobișnuit, dar relevant, al modului în care evoluează interiorul Pământului.

Cercetătorii caută acum la nivel global structuri similare, pentru a stabili dacă Bermuda este cu adevărat unică.