GLAMOS: Ghețarii elvețieni s-au micșorat cu un sfert în ultimul deceniu

În 2025, topirea ghețarilor elvețieni a fost din nou „enormă”, a declarat rețeaua de monitorizare a ghețarilor din Elveția (GLAMOS), adăugând că aceasta a fost aproape de recordul stabilit în 2022.

O iarnă cu puțină zăpadă, combinată cu valuri de căldură de vară în iunie și august, a făcut ca ghețarii Elveției să piardă trei procente din volumul lor.

Acesta marchează al patrulea cel mai mare nivel de contracție de la începutul măsurătorilor, depășit doar din 2022, 2023 și 2003, potrivit raportului anual al GLAMOS. În ultimele decenii, procesul s-a accelerat pe măsură ce clima se încălzește, impulsionat de arderea combustibililor fosili de către omenire.

„De aproximativ 20 de ani, toți ghețarii din Elveția pierd din volum, iar rata acestei pierderi se accelerează”, a declarat pentru AFP Matthias Huss, șeful GLAMOS.

Numai între 2015 și 2025, ghețarii și-au pierdut 24% din volum, conform raportului de miercuri, comparativ cu 10% între 1990 și 2000. Cercetătorii GLAMOS au efectuat măsurători ample la aproximativ 20 de ghețari de referință în septembrie și au extrapolat rezultatele la cei 1.400 de ghețari ai Elveției.

Regiunea alpină a Europei a fost puternic afectată de schimbările climatice, încălzirea în Elveția progresând cu un ritm dublu față de media globală, potrivit Oficiului Federal Elvețian de Meteorologie și Climatologie.