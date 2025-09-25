Arnold Schwarzenegger critică discursul lui Trump la ONU privind schimbările climatice: „Nu a crezut niciodată în asta”

„Ei bine, nu sunt surprins că a spus asta”, a declarat Schwarzenegger pentru CNN într-un interviu exclusiv.

Schwarzenegger a declarat că a fost prieten cu Trump înainte ca acesta să candideze la președinție în 2016. Când Trump i-a cerut lui Schwarzenegger să-i susțină campania, Schwarzenegger s-a gândit să facă acest lucru. Dar, în cele din urmă, i-a spus că nu poate din cauza opiniilor lui Trump despre problemele climatice.

„Concluzia este că pur și simplu nu a crezut niciodată în asta”, a spus Schwarzenegger. „Și mie mi-am spus: «Bine, atunci nu pot să fiu cu adevărat în echipa lui».”

Într-o interviu acordat CNN alături de fostul prim-ministru britanic Tony Blair, Schwarzenegger și-a subliniat angajamentul față de combaterea schimbărilor climatice și a spus că americanii ar putea lua conducerea în această problemă fără sprijinul președintelui.

„Cred cu tărie că trebuie să facem ceva pentru a reduce poluarea și trebuie să facem ceva în privința morții oamenilor”, a spus el. „Am simțit foarte puternic în legătură cu modul în care gândeam și înțeleg perfect că nu toată lumea trebuie să gândească ca mine. Dar important este să informăm oamenii, bine, așa simte și președintele nostru. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să oprim totul.”

Organizația Mondială a Sănătății estimează că schimbările climatice vor cauza încă 250.000 de decese pe an între 2030 și 2050.

Inițiativa Climatică a lui Schwarzenegger și Institutul Tony Blair pentru Schimbări Globale au găzduit împreună o întâlnire la New York pentru Săptămâna Climatică NYC.