Marea Britanie ar putea deveni lider mondial în domeniul AI. Un nou supercomputer va fi creat pentru Essex

Lucrările pentru construirea unui centru de date în valoare de 2 miliarde de lire sterline în Loughton și deschiderea acestuia până în 2026 erau deja în curs de desfășurare.

Însă acum, Microsoft a anunțat că va utiliza o parte din investiția de 30 de miliarde de dolari în tehnologia britanică pentru a finanța un supercomputer la această locație, potrivit BBC.

Ce este proiectul Loughton?

Locația din Loughton urmează să devină cel mai mare centru de date AI din Marea Britanie, creând până la 250 de locuri de muncă permanente la deschiderea sa în 2026.

Se speră că facilitatea de 1.6 hectare va aduce beneficii serviciilor precum sănătatea și apărarea.

Vestea că Microsoft susține acum campusul din Loughton mărește dramatic potențialul acestuia.

Nscale a promis 2 miliarde de lire sterline pentru crearea centrului, dar acum va avea o parte din fondul de 22 de miliarde de lire sterline adus de gigantul tehnologic.

Nscale, Microsoft și NVIDIA, care vor construi cipurile AI pentru centru, spun acum că pot construi ceea ce au numit un supercomputer în Loughton.

Acesta va reuni mii de dispozitive care vor funcționa împreună 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru a forma un mare creier informatic.

Ce ar putea alimenta?

Nscale afirmă că centrul de date va furniza o capacitate de AI de 50 MW, dar este proiectat să crească. În viitor, ar putea fi modernizat pentru a gestiona până la 90 MW de energie, aproape dublându-și capacitatea.

„Pentru a avea o perspectivă, chiar și cel mai rapid supercomputer din lume, situat în SUA, consumă aproximativ 30 MW la vârf, ceea ce este considerat enorm”, spune Dominic Davies, șeful firmei de tehnologie juridică AI Lightbringer.

„Deci, 90 MW este de aproape trei ori mai mult decât acest nivel, ceea ce plasează facilitatea din Loughton în topul mondial al infrastructurii AI”.

Aceste sisteme de AI de înaltă performanță vor antrena modele precum ChatGPT și vor alimenta servicii în timp real, cum ar fi asistenții vocali.

La început, facilitatea va conține 23.040 de unități de procesare grafică (GPU) construite de NVIDIA.

Acestea sunt cipuri puternice utilizate pentru antrenarea și rularea modelelor de AI, cu cât sunt mai multe GPU-uri, cu atât mai multe operațiuni de AI poate efectua site-ul.

„Acest lucru va face din supercomputerul din Essex unul dintre cele mai puternice centre de calcul IA construite vreodată”, spune domnul Davies.

Care sunt provocările?

Unii susțin ideea utilizării AI pentru serviciile publice, argumentând că aceasta îmbunătățește eficiența prin automatizarea sarcinilor și utilizarea datelor pentru a lua decizii aproape instantanee.

Cu toate acestea, alții spun că deciziile luate de tehnologie nu sunt transparente și nu pot fi justificate.

Există, de asemenea, considerente logistice. Aceste centre de AI au nevoie de cantități enorme de energie electrică, atât pentru a rula GPU-urile, cât și pentru a le menține la o temperatură adecvată.

Asigurarea faptului că acestea nu se supraîncălzesc este esențială pentru a menține performanța și a evita deteriorarea.

Dar acest lucru este dificil într-o țară în care prețurile energiei sunt mai mari decât de obicei și există presiuni pentru utilizarea surselor regenerabile.

Emisiile de gaze cu efect de seră ale Google în 2023 au fost cu 48% mai mari decât în 2019, ceea ce s-a pus pe seama nivelurilor crescânde de energie necesare centrelor sale de AI.

Într-un interviu acordat anterior BBC, expertul în AI, dr. Haider Raza, a spus că costurile „îngrozitoare” ale energiei electrice ar putea, de asemenea, să împiedice creșterea.

„Trebuie să facem centrele de date mai eficiente. Acest aspect este foarte, foarte important”, a adăugat lectorul de la Universitatea din Essex.

Se caută soluții

Guvernul a declarat că „explorează soluții îndrăznețe și curate de energie” pentru a-și îndeplini ambițiile în domeniul AI.

Facilitățile de AI trebuie, de asemenea, să se afle în locuri cu o conexiune puternică la internet, astfel încât transferul de date să fie eficient.

Există, de asemenea, provocarea de a se asigura că aceste site-uri, care procesează adesea date sensibile, dispun de o securitate cibernetică robustă.

Marți, prim-ministrul Sir Keir Starmer a declarat că Marea Britanie este pe cale să devină lider mondial în domeniul AI.

„Asta înseamnă mai multe locuri de muncă și investiții, mai mulți bani în buzunarele oamenilor și servicii publice transformate”, a adăugat el.