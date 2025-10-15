Starmer promite publicarea documentelor din procesul eșuat de spionaj în favoarea Chinei

Cazul îi viza pe Christopher Cash, fost cercetător al unui deputat conservator, și Christopher Berry, profesor, acuzați că ar fi spionat pentru Beijing între 2021 și 2023, acuzații pe care le-au negat.

Procurorii au renunțat la dosar după ce au concluzionat că nu pot prezenta minimul de dovezi necesare.

Lidera opoziției conservatoare, Kemi Badenoch, l-a acuzat pe Starmer de o „mușamalizare”, cerând explicații privind rolul executivului în decizia care a dus la prăbușirea cazului.

Premierul a respins acuzațiile, subliniind că „niciun ministru și nici un consilier special nu au fost implicați în acest dosar” și a promis o „procedură scurtă” pentru publicarea integrală a documentelor.

Guvernul laburist a blamat guvernările anterioare pentru eșecul în a desemna China o amenințare la adresa securității naționale”, motivând că în acea perioadă s-ar fi produs infracțiunile.