Un oraș spaniol interzice adopțiile de pisici negre de teama „ritualurilor" de Halloween

Un oraș spaniol interzice adopțiile de pisici negre de teama „ritualurilor” de Halloween

Primăria „nu putea să se uite în altă parte” când se confruntă cu „un subiect sumbru”
Laurențiu Marinov
15 oct. 2025, 17:45, Știri externe

Mult timp stigmatizate pentru că aduc ghinion sau pentru legăturile lor cu ocultismul, pisicile negre și-au găsit salvarea într-un oraș spaniol care le-a interzis temporar adopția pentru a evita potențiale „ritualuri” sinistre de Halloween, potrivit AFP.

Orice cerere de adopție sau plasament familial pentru feline va fi respinsă între 1 octombrie și 10 noiembrie pentru a preveni „posibilele riscuri… derivate din superstiții, ritualuri sau utilizări iresponsabile”, a anunțat pe 6 octombrie serviciul pentru bunăstarea animalelor din Terrassa, un oraș la nord de Barcelona.

„Criterii de prudență”

Decizia a fost luată „din cauza sosirii perioadei de Halloween și în urma criteriilor de prudență aplicate de diverse entități de protecție a animalelor”, au adăugat autoritățile din orașul din regiunea de nord-est a Cataloniei.

Ziarul local Diari de Terrassa l-a citat pe consilierul pentru bunăstarea animalelor, Noel Duque, care a declarat săptămâna trecută că cererile de adopție pentru pisici negre cresc în apropierea zilei de Halloween „în scopuri ritualice” sau „ca decor pentru că e cool”.

Primăria „nu putea să se uite în altă parte” când se confruntă cu „un subiect sumbru”, a spus Duque, care stă lângă o pisică roșie în fotografia sa de profil de Facebook.