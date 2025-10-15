Un oraș spaniol interzice adopțiile de pisici negre de teama „ritualurilor” de Halloween

Mult timp stigmatizate pentru că aduc ghinion sau pentru legăturile lor cu ocultismul, pisicile negre și-au găsit salvarea într-un oraș spaniol care le-a interzis temporar adopția pentru a evita potențiale „ritualuri” sinistre de Halloween, potrivit AFP.

Orice cerere de adopție sau plasament familial pentru feline va fi respinsă între 1 octombrie și 10 noiembrie pentru a preveni „posibilele riscuri… derivate din superstiții, ritualuri sau utilizări iresponsabile”, a anunțat pe 6 octombrie serviciul pentru bunăstarea animalelor din Terrassa, un oraș la nord de Barcelona.

„Criterii de prudență”

Decizia a fost luată „din cauza sosirii perioadei de Halloween și în urma criteriilor de prudență aplicate de diverse entități de protecție a animalelor”, au adăugat autoritățile din orașul din regiunea de nord-est a Cataloniei.

Ziarul local Diari de Terrassa l-a citat pe consilierul pentru bunăstarea animalelor, Noel Duque, care a declarat săptămâna trecută că cererile de adopție pentru pisici negre cresc în apropierea zilei de Halloween „în scopuri ritualice” sau „ca decor pentru că e cool”.

Primăria „nu putea să se uite în altă parte” când se confruntă cu „un subiect sumbru”, a spus Duque, care stă lângă o pisică roșie în fotografia sa de profil de Facebook.