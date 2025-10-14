Insula pisicilor are probleme cu... pisicile. Guvernul triplează fondurile pentru sterilizare, dar numărul felinelor crește

Numărul felinelor a ajuns la cote istorice pe insula Cipru, faimoasă de secole pentru dragostea sa față de pisici. Oficialii estimează că există aproximativ un milion de pisici sălbatice, adică aproape una la fiecare locuitor. Activistele pentru protecția animalelor spun însă că cifra reală este „cu câteva sute de mii mai mare”.

Comisarul pentru mediu, Antonia Theodosiou, a recunoscut în fața parlamentului că programul actual de sterilizare este insuficient. „Este un program bun, dar trebuie extins”, a precizat oficialul cipriot, citat de Associated Press. În prezent, în Cipru se efectuează doar 2.000 de sterilizări pe an, cu un buget de 100.000 de euro – o sumă prea mică pentru o insulă copleșită de pisici.

Fonduri sunt, dar „lipsește planul”

Presat de amploarea fenomenului, guvernul a anunțat, chiar de Ziua Mondială a Animalelor, că va tripla bugetul anual pentru sterilizare la 300.000 de euro. Măsura a fost salutată drept „un pas înainte”, dar nu toți sunt convinși că banii vor rezolva problema.

Lipsa unui plan coerent este marea slăbiciune a Ciprului. În timp ce autoritățile se contrazic pe cifre și bugete, pisicile continuă să se înmulțească. Pe lângă impactul ecologic, fenomenul ridică și probleme de bunăstare animală: mii de feline trăiesc pe străzi, printre mașini și tomberoane, în căutare de hrană.

„Trebuie să existe un plan. „Nu putem pur și simplu să facem sterilizări fără o strategie”, consideră Charalambos Theopemptou, președintele Comisiei parlamentare pentru mediu.

Raportat la amploarea fenomenului, resursele rămân limitate chiar și cu bugetul triplat. Sterilizarea unei pisici sălbatice costă în Cipru aproximativ 55 de euro, în timp ce pentru pisicile domestice, aduse de proprietari, tariful ajunge la 120 de euro, din cauza îngrijirii medicale suplimentare.

O istorie veche de aproape 10.000 de ani

Relația ciprioților cu pisicile este aproape mitologică. Arheologii francezi au descoperit pe insulă cea mai veche dovadă a unei pisici domesticite, într-un sat neolitic vechi de 9.500 de ani. Iar legenda spune că Sfânta Elena ar fi adus pisici pe insulă pentru a combate o invazie de șerpi în secolul al IV-lea. De atunci, felina a devenit parte din identitatea locală.

Dar istoria și afecțiunea nu sunt suficiente când biologia o ia razna: „Explozia populației de feline se datorează reproducerii necontrolate și faptului că cei mai mulți dintre pui supraviețuiesc, fiind hrăniți de localnici”, a explicat Demetris Epaminondas, președintele Asociației Medicilor Veterinari.

Aplicație mobilă și un recensământ al pisicilor

„Populația poate fi controlată în patru ani, dacă autoritățile elaborează un plan unitar și clinicile private sunt implicate fără birocrație”, spun medicii veterinari, care au propus chiar o aplicație mobilă care să permită cetățenilor să raporteze coloniile de pisici, astfel încât acestea să fie capturate și sterilizate eficient.

Comisarul pentru mediu Theodosiou susține că a lucrat deja la o strategie pe termen lung, menită să aducă la aceeași masă guvernul, voluntarii și ONG-urile. Scopul: un recensământ precis și un program de sterilizare în masă.