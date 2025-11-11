Profita când colegii ridicau gunoiul și le instala aplicații bancare. Credite de 110.000 de lei. VIDEO

Le-a instalat aplicații de internet banking și a luat cinci credite pe numele lor, în valoare de peste 110.000 de lei.

Polițiștii din București au făcut, marți, o percheziție în județul Giurgiu, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și fraudă informatică.

Din probele administrate a reieșit presupunerea rezonabilă că, în perioada 9 mai – 26 iunie 2025, un bărbat, în vârstă de 28 de ani, ar fi obținut în mod fraudulos credențialele de acces în aplicațiile bancare și ar fi contractat în numele a două persoane vătămate mai multe credite, în valoare totală de peste 110.000 de lei.

De asemenea, din cercetări a reieșit faptul că ulterior, prin accesarea conturilor bancare ale persoanelor vătămate, suspectul ar fi transferat suma de bani menționată anterior în contul bancar administrat de către acesta.

La percheziție au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

Șoferul este la audieri, față de el urmând să fie dispuse măsuri legale.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că bărbatul de 28 de ani lucra la salubritate, fiind șoferul unei mașini care ridica gunoiul. Când cei doi colegi ai lui coborau să ridice tomberoanele, își lăsau telefoanele în mașină.

Șoferul a profitat de ocazie și le-a instalat aplicațiile de internet banking pe telefoane și direct din aplicație a făcut cinci credite de nevoi personale. După ce au intrat banii în conturile persoanelor vătămate, bărbatul de 28 de ani a transferat toți banii în contul lui. A cheltuit banii pe lucruri mărunte.