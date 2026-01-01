Prognoza meteo București: Vineri, vremea se va încălzi. Temperatură peste mediile multianuale

În intervalul 1 ianuarie, ora 10:30 – 2 ianuarie, ora 08:00, în București vremea se va menține rece, îndeosebi dimineața și noaptea.

Potrivit ANM, cerul va fi variabil, mai mult senin la începutul și spre sfârșitul intervalului.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 2…3 grade, iar cea minimă de -6…-4 grade, mai scăzută în zona preorășenească până spre -9 grade.

În intervalul 2 ianuarie, ora 08:00 – 3 ianuarie, ora 10:00, vremea se va încălzi față de zilele precedente, astfel că valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi variabil, cu înnorări seara și noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 7…8 grade, iar cea minimă de -3…0 grade