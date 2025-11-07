Evaziune fiscală de 10,4 milioane lei la Oradea: Două firme de construcții au falsificat facturi

Polițiștii din Bihor au făcut 18 percheziții la două societăți comerciale, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2021 – august a.c., reprezentanții legali ai unei societăți comerciale cu sediul în Oradea, județul Bihor, din domeniul construcțiilor civile și industriale, ar fi înregistrat în evidențele contabile ale societății documente de achiziții fictive, respectiv documente care nu reflectau operațiuni reale, prin aceasta simulând achiziții de bunuri/servicii de la 15 societăți comerciale, din județul Bihor, în valoare de aproximativ 40.000.000 de lei, cu scopul de a reduce baza impozabilă și de a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, în valoare de aproximativ 8.000.000 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.

Prejudiciu de 10,4 milioane de lei

De asemenea, în perioada 2022 – august a.c., reprezentanții legali ai unei alte societăți comerciale, cu sediul tot în Oradea, care are activează în același domeniu, ar fi înregistrat în evidențele contabile ale societății achiziții fictive, respectiv documente care nu reflectă operațiuni reale, prin acestea simulând achiziții de bunuri/servicii de la 8 societăți comerciale, din județul Bihor, toate reprezentate, în fapt, de către aceeași persoană, respectiv de către reprezentantul societății beneficiare, în valoare de aproximativ 12.000.000 de lei, cu scopul de a diminua baza impozabilă și de a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, în cuantum de aproximativ 2.400.000 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.

Prejudiciul total cauzat astfel bugetului de stat, estimat până în acest moment al cercetărilor, este de aproximativ 10.400.000 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.

La percheziții au fost ridicate mai multe documente.