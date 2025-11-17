Un fost star Disney lansează o aplicație care îți permite să vorbești cu cei dragi care au murit / Ideea, criticată de internauți

Un start-up al unei foste vedete Disney a lansat o aplicație prin care utilizatorii pot crea avataruri ale persoanelor dragi care au murit și cu care pot vorbi. Aplicația, 2Wai, a stârnit reacții negative pe rețelele sociale.

În reclama apărută în mediul online, o femeie însărcinată comunică cu un avatar generat de inteligența artificială care seamănă cu mama ei decedată prin intermediul aplicației 2wai, ilustrând interacțiunile avatarului cu familia pe măsură ce fiul se naște, crește și, în cele din urmă, are propriii copii, scrie Forbes.

„Cu 2wai, trei minute pot dura o veșnicie”, este mesajul de la finalul reclamei. Fostul star de la Disney a spus într-o postare că inițiativa „construiește o arhivă vie a umanității” și că „persoanele dragi pe care le-am pierdut ar putea face parte din viitorul nostru”.

Ideea, criticată de internauți

Deși la prima vedere pare ceva inedit, ideea a fost criticată de internauți pe platforma X.

Un utilizator a spus că aplicația este „obiectiv una dintre cele mai malefice idei imaginabile”, în timp ce un altul a criticat ideea, spunând că „un fost star al Disney Channel care creează cel mai malefic lucru pe care l-am văzut în viața mea nu era chiar ceea ce mă așteptam”. Alți utilizatori au sugerat că aplicația profită de durerea oamenilor și ar putea fi un mod nesănătos de a face față pierderii.

Aplicația permite utilizatorilor să creeze ceea ce se numește HoloAvatars, despre care compania spune că sunt „capabile de conversații în timp real” cu „mișcări realiste și vorbire sincronizată cu mișcările buzelor”.