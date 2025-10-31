Recomandare de weekend-Visit Timiș

Se spune că atunci când ceața coboară peste dealurile din Poieni și vântul șuieră la margine de sat, atunci când noaptea se îmbină cu ziua și focul arde în sobele vechi, de pe cărări întunecate se poate auzi un murmur, o femeie ce își jelește cu amar fiul pierdut.

Localnicii o numesc și astăzi „Măreasa”, contesa Leopoldina Stojánovits, fosta baroneasă a zonei, cea care a ridicat, în secolul al XIX-lea, o criptă săpată în stâncă pentru liniștea unicului ei fiu, Bogdanovich Ferencz, o liniște de care istoria arată că nu a avut parte.

