Curs valutar, 17 octombrie. Aurul înregistrează cea mai mare valoare din analele BNR

Moneda europeană a urcat ușor, fiind cotată de BNR la 5,0889 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3489 lei, respectiv 5,8416 lei, iar francul elvețian a fost evaluat în creștere, la 5,5096 lei.

Gramul de aur a înregistrat cea mai mare valoare din istoria măsurătorilor BNR, depășind pragul de 600 de lei. Prețul a crescut cu aproximativ 13 lei față de ziua precedentă, fiind cotat la 606,5699 lei/gram.

Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost coborât până la 5,9505 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0889 Dolarul SUA USD 4,3489 Francul elvețian CHF 5,5096 Lira sterlină GPB 5,8416 Gramul de aur XAU 606,5699 Dolarul australian AUD 2,8125 Dolarul canadian CAD 3,0982 Coroana cehă CZK 0,2091 Coroana daneză DKK 0,6813 Lira egipteană EGP 0,0914 100 Forinți maghiari HUF 1,3028 100 Yeni japonezi JPY 2,9057 Leul moldovenesc MDL 0,2590 Coroana norvegiană NOK 0,4314 Zlotul polonez PLN 1,1965 Coroana suedeză SEK 0,4601 Lira turcească TRY 0,1036 Rubla rusească RUB 0,0535 Leva bulgărească BGN 2,6019 Randalul sud-african ZAR 0,2494 Realul brazilian BRL 0,7987 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6102 Rupia indiană INR 0,0494 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3057 Peso-ul mexican MXN 0,2348 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,4901 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1042 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1840 Bahtul thailandez THB 0,1331 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5599 100 Rupii indoneziene IDR 0,0262 Shekelul israelian ILS 1,3102 100 Coroane islandeze ISK 3,5837 Ringgitul malaysian MIR 1,0291 Peso-ul filipinez PHP 0,0748 Dolarul singaporez SGD 3,3603 DST XDR 5,9505

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.