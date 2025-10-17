Prima pagină » Economic » Curs valutar, 17 octombrie. Aurul înregistrează cea mai mare valoare din analele BNR

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru vineri, 17 octombrie 2025.
Curs valutar, 17 octombrie. Aurul înregistrează cea mai mare valoare din analele BNR
17 oct. 2025, 13:33, Economic

Moneda europeană a urcat ușor, fiind cotată de BNR la 5,0889 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3489 lei, respectiv 5,8416 lei, iar francul elvețian a fost evaluat în creștere, la 5,5096 lei.

Gramul de aur a înregistrat cea mai mare valoare din istoria măsurătorilor BNR, depășind pragul de 600 de lei. Prețul a crescut cu aproximativ 13 lei față de ziua precedentă, fiind cotat la 606,5699 lei/gram.

Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost coborât până la 5,9505 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0889
Dolarul SUA USD 4,3489
Francul elvețian CHF 5,5096
Lira sterlină GPB 5,8416
Gramul de aur XAU 606,5699
Dolarul australian AUD 2,8125
Dolarul canadian CAD 3,0982
Coroana cehă CZK 0,2091
Coroana daneză DKK 0,6813
Lira egipteană EGP 0,0914
100 Forinți maghiari HUF 1,3028
100 Yeni japonezi JPY 2,9057
Leul moldovenesc MDL 0,2590
Coroana norvegiană NOK 0,4314
Zlotul polonez PLN 1,1965
Coroana suedeză SEK 0,4601
Lira turcească TRY 0,1036
Rubla rusească RUB 0,0535
Leva bulgărească BGN 2,6019
Randalul sud-african ZAR 0,2494
Realul brazilian BRL 0,7987
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6102
Rupia indiană INR 0,0494
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3057
Peso-ul mexican MXN 0,2348
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,4901
Dinarul sârbesc RSD 0,0434
Hryvna ucraineană UAH 0,1042
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1840
Bahtul thailandez THB 0,1331
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5599
100 Rupii indoneziene IDR 0,0262
Shekelul israelian ILS 1,3102
100 Coroane islandeze ISK 3,5837
Ringgitul malaysian MIR 1,0291
Peso-ul filipinez PHP 0,0748
Dolarul singaporez SGD 3,3603
DST XDR 5,9505

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.