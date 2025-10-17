Curs valutar, 17 octombrie. Aurul înregistrează cea mai mare valoare din analele BNR

Moneda europeană a urcat ușor, fiind cotată de BNR la 5,0889 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3489 lei, respectiv 5,8416 lei, iar francul elvețian a fost evaluat în creștere, la 5,5096 lei.
Gramul de aur a înregistrat cea mai mare valoare din istoria măsurătorilor BNR, depășind pragul de 600 de lei. Prețul a crescut cu aproximativ 13 lei față de ziua precedentă, fiind cotat la 606,5699 lei/gram.
Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost coborât până la 5,9505 lei.
|Moneda
|Simbol
|RON
|Euro
|EUR
|5,0889
|Dolarul SUA
|USD
|4,3489
|Francul elvețian
|CHF
|5,5096
|Lira sterlină
|GPB
|5,8416
|Gramul de aur
|XAU
|606,5699
|Dolarul australian
|AUD
|2,8125
|Dolarul canadian
|CAD
|3,0982
|Coroana cehă
|CZK
|0,2091
|Coroana daneză
|DKK
|0,6813
|Lira egipteană
|EGP
|0,0914
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,3028
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,9057
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2590
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4314
|Zlotul polonez
|PLN
|1,1965
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4601
|Lira turcească
|TRY
|0,1036
|Rubla rusească
|RUB
|0,0535
|Leva bulgărească
|BGN
|2,6019
|Randalul sud-african
|ZAR
|0,2494
|Realul brazilian
|BRL
|0,7987
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6102
|Rupia indiană
|INR
|0,0494
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,3057
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2348
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,4901
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0434
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1042
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,1840
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1331
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5599
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0262
|Shekelul israelian
|ILS
|1,3102
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,5837
|Ringgitul malaysian
|MIR
|1,0291
|Peso-ul filipinez
|PHP
|0,0748
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,3603
|DST
|XDR
|5,9505
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.