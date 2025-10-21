Nicușor Dan va participa joi la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Care este agenda discuțiilor

Președintele României, Nicușor Dan, va participa, în data de 23 octombrie 2025, la reuniunea Consiliului European, care se va desfășura la Bruxelles, Regatul Belgiei.

Pe agenda Consiliului European se află teme majore de actualitate, între care situația din Ucraina, evoluțiile din Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea Uniunii Europene și tranziția dublă (verde și digitală), accesul la locuințe, migrația și relațiile cu Republica Moldova.

De asemenea, în data de 22 octombrie, președintele Nicușor Dan va participa la cina de lucru organizată de președintele Consiliului European, António Costa, împreună cu președintele Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah El-Sisi, în marja Summitului instituțional UE–Egipt, care are ca obiectiv consolidarea parteneriatului dintre Uniunea Europeană și Egipt.

În marja Consiliului European va avea loc și Summitul Euro în format extins, dedicat situației economice la nivelul Uniunii Europene, cu accent pe Uniunea Economică și Monetară și pe proiectul euro digital.