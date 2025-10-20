Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, despre al doilea mandat de președinte: E devreme, dar în principiu îmi doresc

Nicușor Dan, despre al doilea mandat de președinte: E devreme, dar în principiu îmi doresc

Președintele Nicușor Dan spune că își dorește un al doilea mandat pentru a continua reformele și a dezvolta economia României, în special în tehnologie, IT, inteligență artificială și industrii tradiționale.
Nicușor Dan: Numirea unui șef civil la SRI, la momentul potrivit. Discuțiile cu Parlamentul sunt în curs
Nicușor Dan: Numirea unui șef civil la SRI, la momentul potrivit. Discuțiile cu Parlamentul sunt în curs
Nicușor Dan, întrebat dacă Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze: Nicidecum
Nicușor Dan, întrebat dacă Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze: Nicidecum
Nicușor Dan: Sunt convins că anul acesta vom avea o nouă prevedere legală care să treacă de CCR
Nicușor Dan: Sunt convins că anul acesta vom avea o nouă prevedere legală care să treacă de CCR
Grindeanu: Pe Bolojan îl văd premier și nu vreau să plece
Grindeanu: Pe Bolojan îl văd premier și nu vreau să plece
Ce data propune Sorin Grindeanu pentru alegerile la Primăria Capitalei
Ce data propune Sorin Grindeanu pentru alegerile la Primăria Capitalei
Petru Mazilu
20 oct. 2025, 19:48, Politic

Președintele Nicușor Dan a recunoscut că își dorește al doilea mandat la Palatul Cotroceni. „Este devreme, dar în principiu îmi doresc”, a spus președintele explicând că pentru a face reformă este nevoie de timp.

Președintele a fost întrebat luni seara, în cadrul unui interviu la Antena 1, dacă își dorește al doilea mandat.

„Este devreme, dar în principiu îmi doresc (…) ca să faci lucruri în societate necesită timp”, a răspuns Nicușor Dan.

Potrivit lui Nicușor Dan „România trebuie să-și dezvolte o viziune economică și să vadă care este potențialul său real de dezvoltare”. El a arătat că economia trebuie să se dezvolte în zonele de tehnologie, IT și inteligență artificială, dar și bazându-se pe tradiția din industriile extractivă, chimică și militară.

„Trebuie să avem cifre, obiective, în care să punem că pe domeniul asta, produsul economic va fi atât în cinci, zece ani”, a explicat Nicușor Dan adăugând că diplomația trebuie să contribuie la creșterea economică.