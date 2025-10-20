Nicușor Dan a discutat cu comisarul european Magnus Brunner despre apărarea UE și spațiul Schengen

„Vizita sa în țara noastră are loc într-un context de securitate dificil, resimțit puternic în regiune. România se confruntă zilnic cu provocări tot mai complexe, dar și-a dovedit deja contribuția semnificativă la consolidarea securității Uniunii Europene și va continua să acționeze la fel de predictibil”, a scris Nicușor Dan într-un mesaj pe rețelele de socializare.

În discuții, Dan a mulțumit comisarului Brunner „pentru sprijinul și implicarea sa în procesul de aderare a României la spațiul Schengen”.

„Am subliniat că prima evaluare a țării noastre realizată după intrarea în Schengen a confirmat că România acționează ca un membru deplin și responsabil, fără deficiențe majore care să necesite măsuri urgente”, a mai spus Dan.

Un alt subiect abordat a fost apărarea granițelor Uniunii Europene, pe fondul războiului din Ucraina.

„Apreciem recunoașterea regiunii Mării Negre ca zonă strategică, de care depinde siguranța întregii Europe și susținerea primită de la nivel european pentru întărirea capacității de reacție la agresiunea hibridă din partea Rusiei”, a încheiat președintele.