Prima pagină » Politic » Petrecere de final de an la Ministerul Muncii cu taxă de participare. Angajații sărbătoriți pe banii lor

Petrecere de final de an la Ministerul Muncii cu taxă de participare. Angajații sărbătoriți pe banii lor

Petrecere de final de an la Ministerul Muncii cu taxă de participare. Angajații au fost anunțați că vor fi sărbătoriți, dar pe banii lor.
Petrecere de final de an la Ministerul Muncii cu taxă de participare. Angajații sărbătoriți pe banii lor
Andreea Tobias
05 dec. 2025, 13:51, Politic

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale pare să fi descoperit formula „ideală” de motivare a personalului: organizează o petrecere festivă în care instituția își sărbătorește angajații, însă tot aceștia achită costurile, scrie Gândul.

Practic, ministerul oferă recunoștința, iar angajații oferă finanțarea.

Așa că, pe 18 decembrie, la Restaurantul Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei, instituție aflată în subordinea ministerului, personalul este invitat să marcheze sfârșitul de an cu voie bună și solidaritate financiară.

Meniul, generos prezentat sub formă de bufet suedez, cu de toate pentru toți (cald, rece, de post, deserturi, apă, sucuri, cafea), vine la preț de 130 de lei de persoană, ne-au declarat surse din sediul de pe strada Dem I. Dobrescu.

Contribuția trebuie achitată la casieria MMFTSS, iar pentru buna organizare, se solicită confirmarea prezenței și alegerea tipului de meniu. Că doar, dacă tot plătești, măcar să știe instituția ce-ai prefera să mănânci la propria „sărbătorire“.

Citește continuarea pe Gândul.

Recomandarea video

Debutantul Antonelli nu se ascunde: Vrea să încheie sezonul din F1 înaintea lui Hamilton
G4media
Localitatea din România care a ajuns să găzduiască cel mai mare adăpost din lume pentru animalele fără stăpân
Gandul
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Cât costă un hot dog și o porție de cartofi cu sos cheddar la Târgul de Crăciun din Piața Universității din București. Prețul sare de 50 de lei
Libertatea
Cum poți vota dacă nu te afli în București pe 7 decembrie! Documentele necesare pentru cei care nu au acte valabile
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor