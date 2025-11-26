Ministerul Muncii renunță la ideea mutării direcțiilor pentru Tineret și Familie în clădirea cu bulină roșie, în urma unei analize a publicației Gândul

Ministerul Muncii renunță la planul de a muta direcțiile pentru Tineret și Familie în clădirea cu bulină roșie din strada George Vraca nr. 9, după cum relatează Gândul.

Decizia a venit după dezvăluirile publicației citate cu privire la riscurile majore ale clădirii în care urmau să fie mutate două dintre cele mai importante structuri ale fostului Minister al Tineretului, Familiei și Egalității de Șanse.

„Atenție, cade tencuiala”

Gândul a semnalat că imobilul din str. George Vraca – construit între 1900 și 1910 – este încadrat la grupa I de risc seismic, potrivit expertizelor tehnice din anii 1997 și 2008.

Potrivit documentației publicate pe SICAP, fațada clădirii este într-atât de degradată, încât există riscul ca tencuiala să cadă pe trotuar și carosabil.

Casa Națională de Pensii, administratorul clădirii, admite că avertismentul instalat, „Atenție, cade tencuiala”, este constant îndepărtat de persoane necunoscute.

În cazul unor accidente, instituția nu poate fi exonerată de răspunderea legală pentru daunele provocate de desprinderea tencuielii.

Contractul actual de închiriere expiră în decembrie

Cele două direcții din minister care sunt vizate de relocare sunt Direcția Generală Politici și Programe pentru Tineret și Direcția Generală pentru Politici și programe pentru Familie, adică două entități extrem de importante în cadrul Ministerului.

Direcția Generală pentru Politici de Familie gestionează în prezent Programul FIV, unul dintre cele mai cerute programe derulate de minister.

Ministerul Muncii a oprit, pentru moment demersul relocării în urma unui articol Gândul în care se relata despre starea precară a clădirii în care ar urma să se facă mutarea, însă Ministerul nu mai are la dispoziție mult timp, pentru că în decembrie, contractul de închiriere din actuala adresă, Piața Montreal, expiră în decembrie.

Mai multe surse din minister citate de publicație arată că sunt luate în calcul mai multe variante de imobile, însă presiunea timpului trenează luarea unei decizii.